Концессионер участка автобана A4 Катовице-Краков с 1 января 2024 года прекратил бесплатный льготный проезд автомобилей, везущих гуманитарную помощь для Украины

Теперь с гуманитарного транспорта плата за проезд взимается на общих основаниях на всем участке пути. Льготный сезон, действовавший с 1 марта 2022 года до 24:00 31 декабря, отменен.

Основанием для этого стала договоренность концессионера этого участка автобана Stalexport Autostrada Małopolska с Министерством инфраструктуры. Напомним, дорога через Катовице-Краков соединяет южную часть Польши и частично маршруты Чехии со львовским направлением.

Основные гуманитарные коридоры в Украину идут с севера от портов Гдыня и Гданьск, куда со всего мира стекаются грузовые потоки с гуманитарной и военной помощью. Там плотный и мощный трафик не спадает.

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Ставки оплаты на участке Катовице-Краков зависят от транспортных средств. Меньше всего будут платить мотоциклисты, водители легковых двухосных легковых автомобилей и бусиков, в т. ч. с прицепами. При расчетах наличными или расчетной карточкой они будут платить 7, 15 и 27 злотых соответственно.

Для грузовиков стоимость оплаты возрастает в соответствии с размерной группой транспортного средства, грузоподъемностью и количеством осей. С прейскурантом, который действует с 1 января, можно ознакомиться в инфографике концессионера Stalexport Autostrada Małopolska (внизу).