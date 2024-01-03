Концесіонер ділянки автобану A4 Катовіце-Краків з 1 січня 2024 року припинив безплатний пільговий проїзд автомобілів, що везуть гуманітарну допомогу для України

Тепер з гуманітарного транспорту плата за проїзд стягується на загальних підставах на всій ділянці шляху. Пільговий сезон, що діяв з 1 березня 2022 року до 24:00 31 грудня, скасовано.

Підставою для цього стала домовленість концесіонера цієї ділянки автобану Stalexport Autostrada Małopolska з Міністерством інфраструктури. Нагадаємо, дорога через Катовіце-Краків сполучає південну частину Польщі та частково маршрути Чехії з львівським напрямком.

Основні гуманітарні коридори до України йдуть з півночі від портів Гдиня й Гданськ, куди з усього світу стікаються вантажні потоки з гуманітарною та воєнною допомогою. Там щільний і потужний трафік не спадає.

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Щодо оплати на ділянці Катовіце-Краків, то вона залежить від транспортних засобів. Найменше платитимуть мотоциклісти й водії легкових двовісних легкових автомобілів та бусиків,у т.ч. з причепами. При розрахунках готівкою чи розрахунковою карткою вони платитимуть 7, 15 і 27 злотих відповідно.

Для вантажівок вартість оплати зростає відповідно до розмірної групи транспортного засобу, вантажності та кількості осей. З прейскурантом, який діє з 1 січня, можна ознайомитися в інфографіці концесіонера Stalexport Autostrada Małopolska (внизу).