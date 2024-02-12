Першою відчула дефіцит водіїв Польща: за минулий рік кількість активних посвідчень водія, виданих громадянам України, зменшилася на третину.

Допоки у Польщі найбільшу групу іноземних водіїв складають українці. За даними GITD, на яку посилається часопис Rzeczpospolita, у 2023 році кількість виданих громадянам України водійських посвідчень зменшилася на 49,7 тис., тобто на згадані вище 30%.

Станом на 1 січня 2024 року в обігу перебувало лише 88,9 тис. водійських дозволів для українців. Прогнозується, що відтік українських водіїв триватиме.

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Статистика показує, що дефіцит водіїв почали частково гасити білоруси. Торік кількість виданих громадянам Білорусі водійських посвідчень зросла на 97%, у кількісному значенні – 37,8 тис. На кінець того року і початок нинішнього у 56,3 тис. білорусів були водійські посвідчення.

Загалом в обігу Польщі на кінець 2023 року було 162,5 тис. сертифікатів, що на 1% більше позаторішнього. Крім українців і білорусів, є кілька десятків національностей, але вони представлені невеликими групами.

Третю сходину в умовному рейтингу водіїв з інших країн посів Узбекистан (понад 2,3 тис.), випередивши Грузію (майже 2,3 тис.).

У Європі українські водії цінуються як за працьовитість, так і за професіоналізм: з-поміж іноземних водіїв у них найменша аварійність і гарна виконавська дисципліна. Фото: DAF Trucks

Аналітики Польського інституту автомобільного транспорту відзначають, що 2023 рік став першим роком, коли GITD включив таку кількість сертифікатів для водіїв з Азії. Раніше їх через малу кількість відносили до групи «інші».

Ситуація на ринку праці може ще більше погіршитися через заплановане прийняття Верховною Радою України закону про посилення мобілізаційних заходів. Цей документ напряму торкнеться і водіїв, котрі працюють в Польщі та Європі.

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На цьому, зокрема, наголосив спеціаліст з легалізації зайнятості компанії Contrain Андрій Арканюк, який прогнозує катастрофічні наслідки як для роботодавців, так і для українських чоловіків у Польщі та Європі взагалі.

Якщо той закон приймуть, то українські водії, якщо в когось закінчується термін дії паспорта, не зможуть продовжувати працювати. Саме тому нині величезні черги людей перед українськими посольствами: українці прагнуть до прийняття закону встигнути обміняти паспорт на новий і таким чином мати законні підстави на легалізацію своєї праці у транспортних компаніях Польщі.

Робота українського водія-далекобійника у Польщі чи Європі загалом також нелегка та здебільшого нормована і гарно оплачується, але є нюанси… Фото: Mercedes-Benz

Якщо до прийняття закону не встигнуть обміняти в посольстві паспорт, то відповідно до чинного законодавства видача паспорта можлива лише після пред'явленню військового квитка, який видають в Україні, у ТЦК.

"Відсутність робочої сили може повністю розорити підприємців. Я отримую багато тривожної інформації про поганий стан наших учасників", – зізнається президент Поморської асоціації автомобільних перевізників Томаш Реєк.

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Цю думку поділяє і президент Західнопоморської асоціації автомобільних перевізників Даріуш Матулевич, який схиляється до думки, що через півроку багато транспортних компаній можуть перестати існувати.

Все це відбувається на фоні гострого дефіциту водійських кадрів. Згідно зі звітом Міжнародного союзу автомобільного транспорту IRU, у 2024 році 11% вакансій можуть залишитися незаповненими через брак професійних водіїв, що на 4% більше торішнього.