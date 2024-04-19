Польський прем'єр-міністр Дональд Туск закликав протестуючих фермерів припинити блокування кордонів: після нищівних російських розстрілів українських міст та сіл сусідам потрібно допомагати, а не утискати.

Приблизно так висловився керівник уряду Польщі, наголосивши що польська влада не може допустити блокування переходів, незалежно від обґрунтування протестів – повідомляє Polskie Radio.

"Ми не можемо жодним чином завдати шкоди Україні в ситуації, коли там йде війна. Хочу попередити будь-кого в Польщі не робити нічого, щоб хоч якось зашкодити Україні. Ми повинні прийняти рішення, які захистять польський кордон і прикордонні переходи", - заявив Дональд Туск.

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Він також нагадав, що прикордонні пункти, згідно з останнім рішенням уряду, мають статус критичної інфраструктури. Державні служби вже працюють над розчищуванням шляхів до прикордонних пунктів пропуску.

Прем’єр-міністр також наголосив, що розраховує на відмову від такої форми протесту. Своєю чергою, уряд готовий надавати подальші форми допомоги тим, хто втратив частину своїх доходів не з власної вини.

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Ця заява прозвучала відразу після засідання Європейської ради в Брюсселі, де обговорювалися питання посилення протиповітряної оборони України. У суботу Німеччина переглянула систему Patriot. Лідери країн ЄС закликали інші держави на всіх континентах наслідувати приклад Німеччині.

Щоправда, це не стосується Польщі, уточнив прем'єр-міністр Дональд Туск. Польща, як прифронтова країна, повинна швидко і масштабно нарощувати власний потенціал протиповітряної оборони.