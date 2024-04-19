Польский премьер-министр Дональд Туск призвал протестующих фермеров прекратить блокирование границ: после сокрушительных российских расстрелов украинских городов и сел соседям нужно помогать, а не притеснять.

Примерно так высказался руководитель правительства Польши, подчеркнув что польские власти не могут допустить блокирования переходов, независимо от обоснования протестов – сообщает Polskie Radio.

"Мы не можем никоим образом нанести вред Украине в ситуации, когда там идет война. Хочу предупредить любого в Польше не делать ничего, чтобы хоть как-то навредить Украине. Мы должны принять решения, которые защитят польскую границу и пограничные переходы", – заявил Дональд Туск.

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Он также напомнил, что пограничные пункты, согласно последнему решению правительства, имеют статус критической инфраструктуры. Государственные службы уже работают над расчисткой путей к пограничным пунктам пропуска.

Премьер-министр также отметил, что рассчитывает на отказ от такой формы протеста. В свою очередь, правительство готово предоставлять дальнейшие формы помощи тем, кто потерял часть своих доходов не по своей вине.

Вообще весна уже в разгаре, пора тракторам выходить в поле, а не тусоваться на асфальте перед украинской границей. Фото: Michal Dyjuk

Это заявление прозвучало сразу после заседания Европейского совета в Брюсселе, где обсуждались вопросы усиления противовоздушной обороны Украины. В субботу Германия пересмотрела систему Patriot. Лидеры стран ЕС призвали другие государства на всех континентах последовать примеру Германии.

Правда, это не касается Польши, уточнил премьер-министр Дональд Туск. Польша, как прифронтовая страна, должна быстро и масштабно наращивать собственный потенциал противовоздушной обороны.