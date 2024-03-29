Перед католицьким Великоднем багато громадян хоче перетнути кордон на власних легковиках чи автобусах. Це утворює черги, однак їх можна зменшити, якщо обирати менш популярні пункти пропуску.

31 березня в Католицькій церкві цьогоріч – Великдень. Тож багато людей на свята хоче потрапити за кордон – додому чи в гості. Найбільше навантаження припадає на кордон України з Польщею. Причому це стосується вже не вантажних автомобілів, а пасажирських.

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Українське прикордонне відомство повідомляє, що останніми днями постійно збільшується кількість бажаючих перетнути кордон з Польщею. Протягом останніх днів пасажиропотік в обох напрямках збільшився на 8 тис.

Для перетину кордону легковиками та автобусами подорожні найчастіше обирають пункти пропуску «Краківець» та «Шегині». Через перед даними пунктами пропуску спостерігається накопичення транспорту. Також періодично з’являються черги на в’їзд в Україну.

Разом з тим, уникнути довгого чекання в черзі можна, скориставшись іншими пунктами пропуску. Адже на українсько-польському кордоні, в межах Львівської області, цілодобово функціонують шість пунктів пропуску для автомобільного сполучення. Найменша динаміка руху спостерігається у «Смільниці», «Грушеві», «Раві-Руській» та «Угринові».

Щоб впевнитись, що черга невелика, можна скористатись сторінками Держприкордонслужби, у Фейсбук, де дані оновлюються кожні три години. Оцінивши розмір черги, можна виїжджати на більш вільний пункт пропуску.

Щодо вантажівок, то найбільші пункти пропуску з Польщею для них залишаються заблокованими протестувальними. Зокрема, лише по кілька вантажівок на годину пропускають на Раві-Руській, Дорогуську та Шегинях. Натомість через Краківець та Нижанковичі зараз йде повноцінний рух вантажівок, однак і черга там найбільша – водіям доводиться стояти 5-7 днів.

Нагадаємо, що у Польщі почали відбирати авто за "п'янку".