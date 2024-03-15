Одразу два польських водії претендують на статус першопрохідців, які стали жертвами нового законодавства про конфіскацію за п’янку автомобілів.

Нові вимоги з доповнень до Кримінального кодексу Польщі, за яким настає вилучення автомобіля при виявлених у водія понад 1,5 проміле алкоголю, проігнорував житель з Устроні Сілезького воєводства. Його близько пів на третю ночі зупинили поліцейські.

Як повідомляє Польське радіо водіїв, подія сталася через дві години після набуття чинності нового законодавчого акту. Нагадаємо, з опівночі, 14 березня, закон дозволяє конфіскувати транспортний засіб за управління транспортом в стані сп’яніння.

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Патруль запідозрив неладне, коли автомобіль мчав по о вулиці Катовицькій. Зупинили. Перевірили. Як у воду дивилися - водій був у нетверезому стані.

"22-річного юнака перевірили на вміст алкоголю у видихуваному повітрі. Прилад показав, що концентрація алкоголю перевищує два проміле. Згідно з новими правилами, поліцейські затримали не лише чоловіка, але вилучили його водійське посвідчення та автомобіль", – сказав офіцер поліції Цешина Кшиштоф Павлік.

Щоправда, статус першого дарувальника державі автомобіля за п’яну їзду може при бажанні оскаржити власник Volvo з Кротошина. Він у цей самий час їхав вулицею Кротошина, але стиль їздив не дуже сподобався поліцейському патрулю.

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Подія сталася у четвер у Великопольському Кротошині. На одній із вулиць поліцейський помітив водія Volvo, "манера водіння якого вказувала на можливе перебування в стані алкогольного сп’яніння". У результаті перевірки виявилося, що у 45-річного водія, мешканця Кротошинського району, в організмі було понад три проміле алкоголю.

"Поліція у Кротошині також розпочала процедуру конфіскації автомобіля водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння", – повідомила пресофіцер Кротошинської поліції Пауліна Потаржицька.

Нагадаємо, у четвер в Польщі набули чинності норми, які дозволяють конфіскувати автомобілі у нетверезих водіїв. П'яний водій, який має в крові не менше 1,5 проміле алкоголю, може позбавитися автомобіля, незалежно від того чи спричинив він ДТП.

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Щоправда, тут не все так просто: у Польщі досі немає підзаконних актів до положень Закону, які б дозволяли накладати такий вид стягнення. У Міністерстві юстиції вже заявили про пом’якшення положень щодо конфіскації транспортних засобів.

Міністр інфраструктури Даріуш Клімчак заявив, що немає нормативних актів для закону, який відсьогодні дозволяє вилучати транспортні засоби у п’яних водіїв, але це не означає безкарність тих, хто їздить "піддатий ".

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"Сьогодні у всіх, кого спіймають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, конфіскують автомобіль. Нехай хтось не думає, що через непідготовленість підзаконних актів, які стосуються судового розгляду, у них не відберуть автомобіль", – уточнив Даріуш Клімчак.