Чергове відео зі сплячим за кермом водієм Tesla надійшло з Норвегії. У цьому випадку власник електрокара не лише залишив машину безконтрольною під час руху, а ще й був сильно напідпитку.

Помітивши сплячого водія за кермом Tesla Model S, автомобілісти кілька хвилин рухались слідом та сигналили йому, щоб розбудити, однак це не подіяло. Електрокар вдалось зупинити в тунелі, після чого з’ясувалось, що чоловік за кермом перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Дивіться також: Подивіться, як відчайдуха на Tesla їде затопленою вулицею

Інцидент трапився на одній з норвезьких трас вранці. Очевидці звернули увагу на міцно сплячого чоловіка за кермом Tesla. Автомобіль рухався в режимі “Автопілот” (який не є справжнім автопілотом), а водія було неможливо добудитись. Автомобілісти з інших машин припустили, що чоловік в безконтрольному електрокарі міг втратити свідомість, тож занепокоїлись та рухались за Model S, поки електрокар не зупинився у тунелі.

На місце була викликана поліція, яка і встановила, що 24-річний водій сів за кермо в стані алкогольного сп'яніння, довірив управління автопілоту і вирішив поспати дорогою додому, після нічної гулянки.

Правоохоронцям чоловік заявив, що не сідав за кермо. Але його слова легко спростувати, оскільки очевидці зняли його на відео. У коментарях до відео в Twitter один з користувачів написав: “Цей хлопець досить дурний, щоб сісти за кермо нетверезим, і водночас досить розумний, щоб купити собі Tesla з автопілотом”.

Функціонал системи Autopilot у Tesla відповідає другому рівню автономності з п’яти. Це означає, що водій зобов'язаний перебувати за кермом і стежити за ситуацією на дорозі. Віднедавна ця функція стала доступною лише за підпискою у 199 доларів на місяць.