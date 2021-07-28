Можливо, у цьому випадку доречніше сказати "пливе", замість "їде".

Коли бачиш перед собою затоплену дорогу з покинутими машинами, їхати в таку калабаню немає анінайменшого бажання. Особливо, якщо за кермом електрокара. Та власник Tesla Model 3 з Китаю, ігноруючи здоровий глузд, вчинив саме так – занурив авто у глибоку воду та… поплив.

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Зливи та висока вода лютують по всьому світу, не став винятком і Китай. Для більшості водіїв затоплені дороги – непрохідні. Але не для відчайдушного власника Tesla Model 3.

В одному з відеороликів, знятих зсередини Tesla Model 3, можна побачити водія, який пробирається через глибоку воду, ігноруючи усі можливі небезпеки, включаючи й загрозу власному життю. Адже електричний струм і вода – вбивче поєднання для людини. Вода настільки глибока, що часом досягає віконної лінії електромобіля! Крім того, неможливо побачити, що знаходиться під водою і яка глибина, що також створює небезпеку. І хоча у відео все, ніби-то закінчується добре, невідомо, які наслідки для машини це матиме з часом.

Another Tesla seen from inside wading on a flooded highway in China. Not recommended but works. @elonmusk pic.twitter.com/EGnIrQKynK — Ray4Tesla⚡️🚘☀️🔋 (@ray4tesla) July 25, 2021

В іншому відео показано, як білий седан їде через затоплену ділянку дороги під мостом, а в третьому – курсує по затопленій території.

You’ve probably watched this clip from China already but many of you may not know driver & passengers were saved thanks to the wading capability of Model 3, which was coming out of a completely flooded tunnel where there were still some vehicles trapped inside. pic.twitter.com/1xMMIjJ21q — Ray4Tesla⚡️🚘☀️🔋 (@ray4tesla) July 23, 2021

Раніше виконавчий директор Tesla Ілон Маск повідомляв про здатність Model S нетривалий час “плавати” у калюжах і здається, що Model 3 так само добре оснащена для роботи у глибоких водах. Шанхайський завод “Тесли” навіть включає випробувальний майданчик, де Model 3 рухаються по воді.