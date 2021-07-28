Возможно, в этом случае уместнее сказать "плывет", вместо "едет".

Когда видишь перед собой затопленную дорогу с брошенными машинами, ехать в такую лужу нет ни малейшего желания. Особенно, если за рулем электрокара. И владелец Tesla Model 3 из Китая, игнорируя здравый смысл, поступил именно так – погрузил авто в глубокую воду и... поплыл.

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Ливни и высокая вода свирепствуют по всему миру, не стал исключением и Китай. Для большинства водителей затопленные дороги непроходимы. Но не для отчаянного владельца Tesla Model 3.

В одном из видеороликов, снятых внутри Tesla Model 3, можно увидеть водителя, который пробирается через глубокую воду, игнорируя все возможные опасности, включая и угрозу собственной жизни. Ведь электрический ток и вода – убийственное сочетание для человека. Вода настолько глубока, что порой достигает оконной линии электромобиля! Кроме того, невозможно увидеть, что находится под водой и глубина, что также создает опасность. И хотя в видео все, будто бы заканчивается хорошо, неизвестно, какие последствия для машины это будет иметь со временем.

Another Tesla seen from inside wading on a flooded highway in China. Not recommended but works. @elonmusk pic.twitter.com/EGnIrQKynK — Ray4Tesla⚡️🚘☀️🔋 (@ray4tesla) July 25, 2021

В другом видео показано, как белый седан едет через затопленный участок дороги под мостом, а в третьем – курсирует по затопленной территории.

You’ve probably watched this clip from China already but many of you may not know driver & passengers were saved thanks to the wading capability of Model 3, which was coming out of a completely flooded tunnel where there were still some vehicles trapped inside. pic.twitter.com/1xMMIjJ21q — Ray4Tesla⚡️🚘☀️🔋 (@ray4tesla) July 23, 2021

Ранее исполнительный директор Tesla Илон Маск сообщал о способности Model S непродолжительное время “плавать” в лужах и кажется, что Model 3 так же хорошо оснащена для работы в глубоких водах. Шанхайский завод "Теслы" даже включает испытательную площадку, где Model 3 движутся по воде.