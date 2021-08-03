Очередное видео со спящим за рулем водителем Tesla поступило из Норвегии. В этом случае владелец электрокара не только оставил машину бесконтрольной во время движения, но еще и был сильно навеселе.

Заметив спящего водителя за рулем Tesla Model S, автомобилисты несколько минут двигались следом и сигналили ему, чтобы разбудить, однако это не подействовало. Электрокар удалось остановить в тоннеле, после чего выяснилось, что мужчина за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Инцидент произошел на одной из норвежских трасс утром. Очевидцы обратили внимание на крепко спящего мужчину за рулем Tesla. Автомобиль двигался в режиме “автопилот” (который не является настоящим автопилотом), а водителя было невозможно добудиться. Автомобилисты из других машин предположили, что мужчина в бесконтрольном электрокаре мог потерять сознание, поэтому забеспокоились и двигались за Model S, пока электрокар не остановился в тоннеле.

На место была вызвана полиция, которая и установила, что 24-летний водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, доверил управление автопилоту и решил поспать по дороге домой, после ночной гулянки.

Правоохранителям мужчина заявил, что не садился за руль. Но его слова легко опровергнуть, поскольку очевидцы сняли его на видео. В комментариях к видео в Twitter один из пользователей написал: “этот парень достаточно глуп, чтобы сесть за руль нетрезвым, и в то же время достаточно умен, чтобы купить себе Tesla с автопилотом”.

Функционал системы Autopilot в Tesla соответствует второму уровню автономности из пяти. Это значит, что водитель обязан находиться за рулем и следить за ситуацией на дороге. С недавних пор эта функция стала доступной только по подписке в 199 долларов в месяц.