Починаючи з 14 березня, у Польщі набувають чинності доповнення до Кримінального кодексу, які передбачають конфіскацію автомобіля у нетверезого водія.

Автомобілі у п'яниць відбиратимуть, але на відміну від Латвії, де конфісковані автівки передаються Україні, Польща такі машини продаватиме на аукціоні за половину вартості. При цьому взяти участь в акції зможе будь-який поляк, у котрого немає фінансових зобов’язань перед державою.

Основною підставою для конфіскації автомобіля буде наявність у водія понад 1,5 проміле алкоголю. В такому разі поліція вилучає машину відразу. Але ця норма може бути меншою у три рази, тобто 0,5 проміле, якщо водій спричинив ДТП. Це також вагома причина позбутися автомобіля.

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Також вилучать автомобіль на користь держави навіть у тверезого водія, якщо він скоїв ДТП і зник з місця події.

При будь-яких перерахованих вище обставинах поліція отримала право забрати автомобіль на 7 діб. Подальшу долю машини вирішує суд.

Водієві вилученого авто не варто турбуватися про свою машину: техніку обережно відвезуть на спецмайданчик, а перед аукціоном ще й помиють. Далі нею опікуватиметься вже новий господар. Фото: ocdn.eu

Тут є ще один нюанс. Якщо п’яний водій перебував за кермом не свого автомобіля, то суд може стягнути з нього суму, еквівалентну вартості того транспортному засобу.

Трохи інша санкція діє у випадку управління п'яним водієм службовим автомобілем. На такого кермувальника накладається штраф від 5 000 до 60 000 злотих, що в конвертації буде від 49 000 до 588 000 гривень. Ці гроші порушник сплачує до Фонду допомоги потерпілим і Допомоги після пенітенціарного утримання.

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Глава асоціації Partnership for Road Safety (Партнерство для безпеки дорожнього руху) Дорота Ольшевська нагадує, що польськими дорогами щодня в середньому 255 людей проїжджають у нетверезому стані. Тільки у 2024 році в Польщі зафіксовано 14 816 випадків з п’яними керманичами.

"Тут необхідні суворі правила, що діятимуть як стримуючий фактор, але це ще не все. Суспільство має усвідомити масштаби проблеми та її наслідки. Уряд, неурядові організації, медіа та представники бізнесу повинні залучатися до такої діяльності", – пояснює Ольшевська.

У будь-якому разі п'яні водії, незалежно від громадянства, втратять автомобіль і українцям у Польщі це слід врахувати. Фото: поліція Польщі

Згідно з даними «Gazeta Wrocławska», у 2023 році на польських дорогах зупинили майже 93 тисячі автомобілів, за кермом яких були нетверезі водії.

Щоправда, у польському середовищі до конфіскації автомобілів ставлення неоднозначне, багато хто вважає положення неконституційним.

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"Цінність автомобіля та розмір створеної небезпеки не завжди співвідносяться. Хтось, хто керує дешевим автомобілем, може спричинити набагато більший ризик у дорожньому русі, ніж той, хто керує дорогим автомобілем, і навпаки. І саме рівень створеної загрози або розмір спричинених наслідків має визначати розмір штрафу", - висловив свою думку професор Анджей Сакович з Білостоцького університету.

Є ще одна суттєва деталь: у Польщі п'яного водія автоцивілка не захищає – це одна з небагатьох ситуацій, коли зазвичай страховику не доводиться виплачувати відшкодування власнику розбитого і застрахованого автомобіля.