Рада міністрів Польщі ухвалила проект поправок до Кримінального кодексу та деяких інших законів, які посилюють покарання за тяжкі злочини. Зокрема, суворе покарання будуть нести п'яні водії.

Про стало відомо із повідомлення, опублікованого прес-службою Канцелярії прем'єр-міністра Республіки Польща.

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У повідомленні йдеться, що польський уряд хоче посилити покарання за найтяжчі злочини проти життя та здоров'я громадян. Йдеться також про посилення покарань за порушення правил дорожнього руху, скоєні водіями у нетверезому вигляді або під дією наркотиків, а також “за правопорушення, скоєні у складі організованих злочинних груп або за рецидиву”.

Представляючи документ, заступник міністра юстиції Марчін Вархол заявив, що нова реформа Кримінального кодексу має забезпечити справжню безпеку для мільйонів поляків.

Щодо конфіскації та транспортних засобів заступник міністра юстиції заявив, що “це найкращий інструмент для ефективного стримування п'яних водіїв від вчинення подібних дій”.

Забирати автомобіль за п'яне керування будуть у випадку, якщо вміст алкоголю перевищить 1,5 проміле. В цьому випадку не буде мати значення, сталася аварія чи ні. Якщо ж п'яний водій потрапив у ДТП, то всього 0,5 проміле буде достатньо, щоб втратити машину. Даного рівня вмісту алкоголю також достатньо для конфіскації транспортного засобу, якщо водія раніше було засуджено за п'яне водіння.

А тепер хороша новина для перевізників, якщо п'яного водія затримують за кермом транспортного засобу, який йому не належить, то з порушника через суд стягуватиметься еквівалент вартості автомобіля. Таким чином, транспортні компанії, особливо невеликі, не втратять своїх автомобілів і зможуть продовжувати свою діяльність.

Нові рішення, що вносять зміни до Кримінального кодексу, мають набути чинності через 3 місяці після публікації у польському «Віснику законів», за винятком деяких положень, які набудуть чинності за інших термінів.