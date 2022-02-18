Совет министров Польши принял проект поправок в Уголовный кодекс и некоторые другие законы, ужесточающие наказание за тяжкие преступления. В частности, суровое наказание будут нести пьяные водители.

Об этом стало известно из сообщения, опубликованного пресс-службой Канцелярии Премьер-Министра Республики Польша.

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В сообщении говорится, что польское правительство хочет ужесточить наказание за самые тяжкие преступления против жизни и здоровья граждан. Речь идет также об ужесточении наказаний за нарушения правил дорожного движения, совершенных водителями в нетрезвом виде или под действием наркотиков, а также за правонарушения, совершенные в составе организованных преступных групп или рецидива”.

Представляя документ, заместитель министра юстиции Марчин Вархол заявил, что новая реформа Уголовного кодекса должно обеспечить настоящую безопасность для миллионов поляков.

Относительно конфискации и транспортных средств заместитель министра юстиции заявил, что “это лучший инструмент для эффективного сдерживания пьяных водителей от совершения подобных действий”.

Забирать автомобиль за пьяное управление будут в случае, если содержание алкоголя превысит 1,5 промилле. В этом случае не будет иметь значения, произошла авария или нет. Если же пьяный водитель попал в ДТП, то всего 0,5 промилле будет достаточно, чтобы потерять машину. Данного уровня содержания алкоголя также достаточно для конфискации транспортного средства, если водитель ранее был осужден за пьяное вождение.

А теперь хорошая новость для перевозчиков, если пьяного водителя задерживают за рулем транспортного средства, которое ему не принадлежит, то с нарушителя через суд будет взиматься эквивалент стоимости автомобиля. Таким образом, транспортные компании, особенно небольшие, не потеряют своих автомобилей и смогут продолжать свою деятельность.

Новые решения, вносящие изменения в Уголовный кодекс, которые должны вступить в силу через 3 месяца после публикации в польском “Вестнике законов”, за исключением некоторых положений, которые вступят в силу других терминов.