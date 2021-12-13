В Польше значительно повысили штрафы за нарушение правил дорожного движения. Максимальная сумма штрафа теперь может достигать 30 000 злотых ($7 316).

Основным изменением после подписания документа является увеличение максимального размера штрафа с 5 000 ($1 219) до 30 000 злотых ($7 316) – сообщила в понедельник, 13 декабря, канцелярия президента Республики Польша.

Читайте также: Польская полиция патрулирует автомагистрали на дронах видео

Изменение в Закон о дорожном движении и некоторых других актов Сейм принял на заседании 29 октября, а 2 декабря рассмотрел изменения в него. Как сообщили в офисе президента, Анджей Дуда подписал закон еще в пятницу, 10 декабря.

Постановление увеличивает максимальную сумму штрафа с 5 000 ($1 219) до 30 000 злотых ($7 316) и увеличивает размер штрафа, который может быть наложен. Она также облегчает получение пенсии, которую будет выплачивать родственникам потерпевшего в ДТП исполнитель умышленного преступления со смертельным исходом.

Наказание в виде штрафа от 1 тыс. ($7 316) до 30 тыс. злотых ($7 316) может получить лицо, которое управляет транспортным средством и не соблюдает запрета обгона, определенной правилами или дорожным знаком. Другая статья предусматривает наказание арестом, ограничением свободы или штрафом от 1 ($7 316) до 30 тыс. злотых ($7 316) за управление транспортным средством дорогой общего пользования, жилой зоной и зоной движения без необходимого разрешения и документов.

Штраф не ниже 3 000 злотых ($731), например, будет наложен за несоблюдение должной осторожности или создание опасности со стороны водителя, находящегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Такой же штраф будет взиматься и за то, что водитель не уступил дорогу пешеходам, не остановил транспортное средство для перехода дороги инвалиду, совершил обгон транспортного средства на пешеходном переходе и тому подобное.