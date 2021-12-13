У Польщі значно підвищили штрафи за порушення правил дорожнього руху. Максимальна сума штрафу тепер може сягати 30 000 злотих ($7 316).

Основною зміною після підписання документу є збільшення максимального розміру штрафу з 5 000 ($1 219) до 30 000 злотих ($7 316) - повідомила в понеділок, 13 грудня, канцелярія президента Республіки Польща.

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Зміну до Закону про дорожній рух та деяких інших актів Сейм ухвалив на засіданні 29 жовтня, а 2 грудня розглянув зміни до нього. Як повідомили в Офісі президента, Анджей Дуда підписав закон ще у п’ятницю, 10 грудня.

Постанова збільшує максимальну суму штрафу з 5 000 ($1 219) до 30 000 злотих ($7 316) та збільшує розмір штрафу, який може бути накладено. Вона також полегшує отримання пенсії, яку виплачуватиме родичам потерпілого в ДТП виконавець умисного злочину зі смертельним наслідком.

Покарання у вигляді штрафу від 1 тис. ($243) до 30 тис. злотих ($7 316) може отримати особа, яка керує транспортним засобом і не дотримується заборони обгону, визначеної правилами або дорожнім знаком. Інша стаття передбачає покарання арештом, обмеженням волі або штрафом від 1 ($243) до 30 тис. злотих ($7 316) за керування транспортним засобом дорогою загального користування, житловою зоною та зоною руху без необхідного дозволу та документів.

Штраф не нижче 3 000 злотих ($731), наприклад, буде накладено за недотримання належної обережності або створення небезпеки з боку водія, який перебуває за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Такий самий штраф стягуватиметься й за те, що водій не поступився дорогою пішоходам, не зупинив транспортний засіб для переходу дороги інвалідом, здійснив обгін транспортного засобу на пішохідному переході тощо.