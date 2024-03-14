Начиная с 14 марта, в Польше вступают в силу дополнения в Уголовный кодекс, которые предусматривают конфискацию автомобиля у нетрезвого водителя.

Автомобили у пьяниц будут отбирать, но в отличие от Латвии, где конфискованные машины передаются Украине, Польша такие машины будет продавать на аукционе за половину стоимости. При этом принять участие в акции сможет любой поляк, у которого нет финансовых обязательств перед государством.

Главным основанием для конфискации автомобиля будет наличие у водителя более 1,5 промилле алкоголя. В таком случае полиция изымает машину сразу. Но эта норма может быть меньше в три раза, то есть 0,5 промилле, если водитель спровоцировал ДТП. Это также веская причина лишиться автомобиля.

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Также изымут автомобиль в пользу государства даже у трезвого водителя, если он совершил ДТП и скрылся с места происшествия.

При любых вышеперечисленных обстоятельствах полиция получила право забрать автомобиль на 7 суток. Дальнейшую судьбу машины решает суд.

Водителю изъятого авто не стоит беспокоиться о своей машине: технику бережно отвезут на спецплощадку, а перед аукционом еще и помоют. Далее ею будет заниматься уже новый хозяин. Фото: ocdn.eu

Здесь есть еще один нюанс. Если пьяный водитель находился за рулем не своего автомобиля, то суд может взыскать с него сумму, эквивалентную стоимости того транспортного средства.

Немного другая санкция действует в случае управления пьяным водителем служебным автомобилем. На такого водителя накладывается штраф от 5 000 до 60 000 злотых, что в конвертации будет от 49 000 до 588 000 гривен. Эти деньги нарушитель платит в Фонд помощи пострадавшим и Помощи после пенитенциарного содержания.

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Глава ассоциации Partnership for Road Safety (Партнерство для безопасности дорожного движения) Дорота Ольшевская напоминает, что польскими дорогами ежедневно в среднем 255 человек проезжают в нетрезвом состоянии. Только в 2024 году в Польше зафиксировано 14 816 случаев с пьяными водителями.

"Здесь необходимы строгие правила, которые будут действовать как сдерживающий фактор, но это еще не все. Общество должно осознать масштабы проблемы и ее последствия. Правительство, неправительственные организации, медиа и представители бизнеса должны привлекаться к такой деятельности", – объясняет Ольшевская.

В любом случае пьяные водители, независимо от гражданства, потеряют автомобиль и украинцам в Польше это следует учесть. Фото: полиция Польши

Согласно данным "Gazeta Wrocławska", в 2023 году на польских дорогах остановили почти 93 тысячи автомобилей, за рулем которых были нетрезвые водители.

Правда, в польской среде к конфискации автомобилей в польской среде отношение неоднозначное, многие считают положение неконституционным.

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"Ценность автомобиля и размер созданной опасности не всегда соотносятся. Кто-то, кто управляет дешевым автомобилем, может вызвать гораздо больший риск в дорожном движении, чем тот, кто управляет дорогим автомобилем, и наоборот. И именно уровень созданной угрозы или размер вызванных последствий должен определять размер штрафа", — высказал свое мнение профессор Анджей Сакович из Белостокского университета.

Есть еще одна существенная деталь: в Польше пьяного водителя автогражданка не защищает - это одна из немногих ситуаций, когда обычно страховщику не приходится выплачивать возмещение владельцу разбитого и застрахованного автомобиля.