Пьяный польский велосипедист приехал в полицию, чтобы обжаловать свой недавний штраф. В результате получил еще один штраф, в 5 раз больше предыдущего.

Эта забавная история о штрафе за пьяное вождение велосипеда в Польше построена на реальном примере из-под Варшавы. В городе Цеханув 19-летний юноша очень шумно вел себя в ночное время в одном из жилых домов.

Когда у соседей лопнуло терпение, они вызвали полицию. Те прибыли, угомонили хулигана, выяснили обстоятельства и выписали парню штраф на 500 злотых. Это довольно ощутимая сумма, где-то 4 851 гривен.

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Конечно, нарушителю порядка это не понравилось. И он через два часа решил обжаловать штраф и объясниться с полицейскими. Парень сел на велосипед и поехал в полицейский участок. Уже на месте он начал выражать свое недовольство и доказывать правоту.

Как сообщает пресс-офицер полиции, молодого человека выслушали, но эмоциональность велосипедиста оказалась весьма неоднозначной: офицерам показалось, что парень пьян. Подозрение подтвердилось, тест на трезвость показал 2 промилле алкоголя в его организме.

В это полицейское учреждение велосипедист поехал оспаривать свой предыдущий штраф. Его услышали... Скриншот Авто24 с Google Maps

Это побудило правоохранителей принять более решительные меры к визитеру. Поэтому, ночь он провел в полицейском участке. А утром, когда протрезвел, ему выписали штраф в размере 2500 злотых за управление велосипедом в нетрезвом состоянии. Это в пять раз больше предыдущего штрафа. На наши деньги, где-то за 24 263 гривны.

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Если суммировать обе квитанции выписанных штрафов, то за одну ночь парень задонатил государственной казне 3000 злотых. В конвертации на украинские деньги такое "спонсорство" обернулось почти 29 043 гривен.

Здесь стоит отметить, что парню повезло, к нему применили минимально возможный штраф, что зависит от степени опьянения.

Всего в Польше для велосипедистов выделяют две градации степени опьянения, от которой зависит и сумма штрафа. Если у велосипедиста уровень алкоголя в крови выше 0,2 и ниже 0,5 промилле, он находится в состоянии легкого алкогольного опьянения. В этом случае полиция может наложить штраф от 1000 до 5000 злотых.

У пьяных велосипедистов Польши могут отобрать только "велосипедные" права, но не шоферские любой категории - машинами, тракторами и мотоциклами потом управлять могут, но в трезвом состоянии. Фото: wyborcza.pl

Если у велосипедиста уровень алкоголя в крови выше 0,5 промилле - это уже полноценное состояние опьянения. Такой велосипедист может быть оштрафован полицией на сумму от 2500 до 5000 злотых.

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При этом есть одно смягчающее обстоятельство: лицо, которое управляет велосипедом в состоянии алкогольного опьянения, не лишается прав водителя транспортного средства любой категории.

В ПДД четко указано, что человек, пойманный за ездой на велосипеде в состоянии алкогольного опьянения, может потерять права водителя только на немоторизованные транспортные средства. А это значит, что он все еще может управлять машиной или другим ТС.