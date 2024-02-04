Украинец в Польше проявил солидарность и несколько раз мигнул фарами другим водителям, за что теперь придется оплатить штраф и распрощаться с правами.

Факт "помощи" зафиксирован на дороге вблизи Кракова. Полицейский экипаж проводил обычный мониторинг дорожной ситуации вблизи города Буловице (Bulowice). Было замечено, как один из водителей подавал сигналы другим водителям с помощью фар, чтобы предупредить о контроле.

Поэтому у водителя появились серьезные проблемы. Его остановили. Это был украинец, но с польскими водительскими документами. Поэтому, он прекрасно знал местные ПДД, в т.ч. требования по использованию приборов наружного освещения.

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Водителю, фамилия которого не называется, выписали штраф в размере 200 злотых (1 870 грн), насчитали 4 штрафных балла и вежливо объяснили про неправомерное использование наружного освещения автомобиля. По мнению полицейских, "мигание фарами" может помочь, например, пьяным водителям избежать наказания за управление транспортным средством в состоянии опьянения – поедут по другой улице или дороге и там, не исключено, совершат ДТП.

При оформлении факта нарушения выяснилось, что украинский водитель с польскими правами уже имел 22 штрафных балла, а после "мигания фарами" их стало 26. Этого оказалось достаточно для немедленного изъятия водительского удостоверения.

Патрульная полиция на одной из улиц города Буловице. Фото: policja.gov.pl

Многие водители не видят ничего плохого в "мигании фарами". Бытует мнение, что предупреждение других за несколько, а то и за десяток километров до патруля, повышает уровень безопасности на большом участке дороги, поскольку водители в это время очень дисциплинированные, едут крайне осторожно и они лучшие в мире поклонники ПДД.

Кстати, в Польше действует очень демократичная бальная система наказаний за нарушение правил дорожного движения. При достижении 24 баллов за год водитель лишается прав и вынужден заново их получать. Полученные баллы действуют в течение года и по достижении 12-месячного срока автоматически списываются.

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Если 1 января 2024 года водитель получил 5 штрафных баллов, а 1 февраля 2024 года еще 10 баллов, то на 31 декабря 2024 года у него будет 15 баллов. Но уже после 1 января 2025 года полученные год назад 5 баллов будут аннулированы, а после 1 февраля 2025 года – снимут и 10 баллов.

Отметим, если у водителя украинские или белорусские водительские права, но есть PESEL (национальный идентификационный номер, который используется в Польше), то полиция привязывает штрафные баллы водителя к PESEL.