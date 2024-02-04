Українець у Польщі проявив солідарність і кілька раз блимнув фарами іншим водіям, за що тепер доведеться сплатити штраф і розпрощатися з правами.

Факт "допомоги" зафіксовано на дорозі поблизу Кракова. Поліційний екіпаж проводив звичайний моніторинг дорожньої ситуації поблизу міста Буловіце (Bulowice). Було помічено, як один з водіїв подавав сигнали іншим водіям за допомогою фар, щоб попередити про контроль.

Відтак у водія з'явилися серйозні проблеми. Його зупинили. Це був українець, але з польськими водійськими документами. Отож, він чудово знав місцеві ПДР, у т.ч. вимоги щодо використання приладів зовнішнього освітлення.

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Водієві, прізвище якого не називається, виписали штраф у розмірі 200 злотих (1870 грн) та нарахували 4 штрафні бали й чемно пояснили про неправомірне використання зовнішнього освітлення автомобіля. На думку поліціянтів, “миготіння фарами” може допомогти, наприклад, п'яним водіям уникнути покарання за управління транспортним засобом у стані сп’яніння – поїдуть іншою вулицею чи дорогою і там, не виключено, скоять ДТП.

При оформленні факту порушення з’ясувалося, що український водій з польськими правами вже мав 22 штрафні бали, а після "миготіння фарами" їх стало 26. Цього виявилося достатньо для негайного вилучення водійських прав.

Патрульна поліція на одній із вулиць міста Буловіце. Фото: policja.gov.pl

Багато водіїв не вбачає нічого поганого у "миготінні фарами". Панує думка, що попередження інших за кілька, а то й за десяток кілометрів до патруля, підвищує рівень безпеки на великій ділянці дороги, оскільки водії в це час дуже дисципліновані, їдуть вкрай обережно і вони найкращі у світі шанувальники ПДР.

До речі, у Польщі діє дуже демократична бальна система покарань за порушення правил дорожнього руху. При досягненні 24 балів за рік, водій позбавляється прав та змушений заново їх отримувати. Отримані бали діють упродовж року і після досягнення 12-місячного терміну автоматично списуються.

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Якщо 1 січня 2024 року водій отримав 5 штрафних балів, а 1 лютого 2024 року ще 10 балів, то на 31 грудня 2024 року у нього буде 15 балів. Але вже після 1 січня 2025 року отримані рік тому 5 балів буде анульовано, а після 1 лютого 2025 року – знімуть і 10 балів.

Зазначимо, якщо у водія українські чи білоруські права водія, але є PESEL (національний ідентифікаційний номер, який використовується в Польщі), то поліція прив'язує штрафні бали водія до PESEL.