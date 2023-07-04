Польща вкотре змінює правила дорожнього руху: з 1 липня на автодорогах країни діють нововведення, спрямовані на підвищення безпеки людей, збереження вантажів та транспортних засобів.

Підписаний президентом Польщі Анджеєм Дудою закон вводить заборону на обгін вантажівками інших вантажних автомобілів, що рухаються по швидкісних автомагістралях. Обгін дозволяється “якщо швидкість руху цього транспортного засобу значно менша, ніж обмеження швидкості для транспортних засобів категорії N2 або N3”.

Мова йде про транспортні засоби категорії N2 (маса до 12 т) та N3 (маса до 16 т), довжина яких перевищує 7 метрів. Під цей габарит можуть підпадати навіть деякі легкі вантажні автомобілі та фургони сегменту LCV з видовженою платформою.

Що таке "значно менша швидкість"

У коментарях дається розшифровка тлумачення "значно менша швидкість". Цей термін передбачає рух хоча б на 10 км/год повільніший, ніж дозволено правилами на цій ділянці шляху. Якщо фура попереду повзе зі швидкістю 70 км/год, а тут дозволено їхати 90 км/год, то сміливо йдіть на обгін.

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Отож, перед обгоном підлаштуйтеся до швидкості своєї вантажної машини до тієї, яку маєте обганяти. Співставили? Якщо стрілка спідометра показує, що ви йдете слідом за «тихоходом» принаймні на 10-12 км/год повільніше від дозволеного на цій ділянці шляху, то тут уже маєте право обганяти.

На дорогах з рельєфним перепадом краще подвоїти запас у розриві швидкостей і лише тоді приступити до маневру. Фото: stock.adobe.com

Експерти радять не прив’язуватися до показника різниці у 10 км/год, а набавляти два-три кілометри, а краще п’ять, а то й добрих десять кілометрів, оскільки в ході маневру не виключено, що той попутний транспорт поїде трішки швидше. Це може бути не навмисна дія, скажімо, десь на спуску, де зазвичай хід автоматично прискорюється.

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В такому випадку ваше порушення може зафіксувати прилад поліцейського чи стаціонарно встановлена камера відеофіксації. І тоді ви стаєте порушником ПДР.

Щодо рядності обгону, то тут також чітко все прописано: на автомагістралі або швидкісному шосе з трьома або більше виділеними смугами на проїжджій частині в одному напрямку вантажні автомобілі мають право використовувати лише дві крайні праві смуги цього напрямку.

Водіям вантажівок на дорогах Польщі рух на третій крайній лівій полосі та обгін нею інших вантажівок під забороною – для цього є дві крайні праві смуги. Фото Istockphoto

На третю смугу, тобто крайню зліва, навіть не зазіхайте. Вона вам буде потрібна лише у випадку повороту ліворуч чи розвороту. Звісно, у відведених для такого маневру місцях.

Таким чином, польський уряд для полегшення руху на швидкісних дорогах та зниження ризику дорожньо-транспортних пригод не повністю заборонив вантажівкам обганяти інші вантажівки, а частково, дозволивши це робити за певних умов.

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Окрім цього, з 1 липня на дорогах загального користування Польщі дозволено рух ралійних автомобілів, які раніше цього права не мали. Тепер вони зможуть переміщатися, якщо це потрібно для поїздок між ділянками ралі. Для цього гоночні автомобілі мають бути оснащені спеціальними номерними знаками та керуватимуться ліцензованим пілотом відповідної категорії.

На автодорогах A2 Konin – Stryków та A4 Wrocław – Sośnica тепер від сплати звільняються водії мотоциклів та автомобілів масою до 3,5 тони. Фото: scigacz.pl

Є ще одна приємна новина. З 1 липня скасовано збір плати за проїзд державними автомагістралями на двох автобанах, що донині були платними. Від плати звільняються водії мотоциклів та автомобілів масою до 3,5 тонн. Безкоштовно тепер можна їздити на автомагістралі A2 Konin – Stryków та A4 Wrocław – Sośnica.

Не застрахувався – не їдь!

З 1 липня через відсутність страхового полісу на водія легкового автомобіля можуть накласти штраф до 7 000 злотих. Це максимально, але може бути й менше, все залежить від простроченого терміну за кількістю днів, коли не було полісу.

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Нові правила страхування передбачають різні розмірі штрафу за час відсутності поліса. За період в 1-3 дні сума покарання має становити 40% мінімальної заробітної плати. У разі перерви понад 14 днів — 200% від МЗП.

Розміри штрафів водіям легковиків за відсутність полісу страхування:

1369 злотих (12 тис. грн) — від 1 до 3 днів;

3490 злотих (30,71 тис. грн) — від 4 до 14 днів;

6980 злотих (61,42 тис. грн) — більш ніж 14 днів.

Це ще не все. Така сітка буде діяти тільки до кінця 2023 року, оскільки у 2024-му мінімальна зарплата має зрости. У польському уряді планують, що її рівень не буде нижчим за 4,24 тисячі злотих (37,31 тис. грн).

У наступному році штрафи виглядатимуть уже так:

1,7 тис. злотих (14,96 тис. грн) — від 1 до 3 днів;

4,24 тис. злотих (37,31 тис. грн) — від 4 до 14 днів;

8,48 тис. злотих. (74,62 тис. грн) — понад 14 днів.

Для власників вантажівок, автобусів, мотоциклів, мопедів та скутерів діють інші ставки покарання.

Нагадаємо, поліс страхування цивільної відповідальності поширюється на весь зареєстрований легковий транспорт, за винятком тимчасово вилучених з руху авто у зв'язку з їх ремонтом.

У будь-якому разі при обгоні спочатку сім разів подумай, прогнозуючи ситуацію, і тільки потім розпочинай маневр. Фото: MAN