Польша снова меняет правила дорожного движения: с 1 июля на автодорогах страны действуют нововведения, направленные на повышение безопасности людей, сохранность грузов и транспортных средств.

Подписанный президентом Польши Анджеем Дудой закон вводит запрет на обгон грузовиками других грузовых автомобилей, двигающихся по скоростным автомагистралям. Обгон разрешается "если скорость движения этого транспортного средства значительно меньше, чем ограничение скорости для транспортных средств категории N2 или N3".

Речь идет о транспортных средствах категории N2 (масса до 12 т) и N3 (масса до 16 т), длина которых превышает 7 метров. Под этот габарит могут подпадать даже некоторые легкие грузовики и фургоны сегмента LCV с удлиненной платформой.

Что такое "значительно меньшая скорость"

В комментариях дается расшифровка толкования "значительно меньшая скорость". Этот термин предполагает движение хотя бы на 10 км/ч медленнее, чем разрешено правилами на этом участке пути. Если фура впереди ползет со скоростью 70 км/ч, а здесь можно ехать 90 км/ч, то смело идите на обгон.

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Итак, перед обгоном подстройте скорость своей грузовой машины к той, которую должны обгонять. Сопоставили? Если стрелка спидометра показывает, что вы идете вслед за «тихоходом» на 10-12 км/ч медленнее разрешенного на этом участке пути, то здесь уже имеете право обгонять.

На дорогах с рельефным перепадом лучше удвоить запас в предлагаемых разрывах скорости и только потом приступить к маневру. Фото: stock.adobe.com

Эксперты советуют не привязываться к показателю разницы в 10 км/ч, а прибавлять два-три километра, а лучше пять, а то и добрых десять километров, поскольку в ходе маневра не исключено, что этот попутный транспорт поедет немного быстрее. Это может быть не преднамеренное действие, скажем, где-то на спуске, где обычно ход автоматически ускоряется.

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В таком случае, ваше нарушение может зафиксировать прибор полицейского или стационарно установленная камера видеофиксации. И тогда вы становитесь нарушителем ПДД.

Что касается рядности обгона, то здесь также ясно все прописано: на автомагистрали или скоростном шоссе с тремя или более выделенными полосами на проезжей части в одном направлении грузовые автомобили имеют право использовать только две крайние правые полосы этого направления.

Водителям грузовиков на дорогах Польши движение на третьей крайней левой полосе и обгон по ней других грузовиков под запретом – для этого есть две крайне правые полосы. Фото Istockphoto

На третью полосу, то есть крайнюю слева, даже не посягайте. Она вам потребуется только в случае поворота налево или разворота. Конечно, в отведенных для такого маневра местах.

Таким образом, польское правительство для облегчения движения на скоростных дорогах и снижения риска ДТП не полностью запретило грузовикам обгонять другие грузовики, а частично, позволив это делать при определенных условиях.

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Кроме этого, с 1 июля на дорогах общего пользования Польши разрешено движение раллийных автомобилей, ранее этого права не имевших. Теперь они смогут перемещаться, если это необходимо для поездок между участками ралли. Для этого гоночные машины должны быть оснащены специальными номерными знаками и управляться лицензированным пилотом соответствующей категории.

На автодорогах A2 Konin – Stryków и A4 Wrocław – Sośnica теперь от уплаты освобождаются водители мотоциклов и автомобилей массой до 3,5 тонн. Фото: scigacz.pl

Есть еще одна приятная новость. С 1 июля отменен сбор платы за проезд по государственным автомагистралям на двух автобанах, которые до сих пор были платными. От платы освобождаются водители мотоциклов и автомобилей массой до 3,5 тонн. Бесплатно теперь можно ездить на автомагистрали A2 Konin – Stryków и A4 Wrocław – Sośnica.

Не застраховался – не выезжай!

С 1 июля из-за отсутствия страхового полиса на водителя легкового автомобиля могут наложить штраф до 7 000 злотых. Это максимально, но может быть и меньше, все зависит от просроченного срока по количеству дней, когда полиса не было.

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Новые правила страхования предусматривают разные размеры штрафа за время отсутствия полиса. За период в 1-3 дня сумма наказания составляет 40% от минимальной заработной платы. В случае перерыва более 14 дней – 200% от МЗП.

Размеры штрафов водителям легковушек за отсутствие полиса страхования:

1369 злотых (12 тыс. грн) - от 1 до 3 дней;

3490 злотых (30,71 тыс. грн) - от 4 до 14 дней;

6980 злотых (61,42 тыс. грн) — более 14 дней.

Это еще не всё. Такая сетка будет действовать только до конца 2023 года, поскольку в 2024 году минимальная зарплата должна вырасти. В польском правительстве планируют, что ее уровень будет не ниже 4,24 тысяч злотых, т.е. 37,31 тыс. грн.

В следующем году штрафы будут выглядеть уже так:

1,7 тыс. злотых (14,96 тыс. грн) - от 1 до 3 дней;

4,24 тыс. злотых (37,31 тыс. грн) - от 4 до 14 дней;

8,48 тыс. злотых. (74,62 тыс. грн) - более 14 дней.

Для владельцев грузовиков, автобусов, мотоциклов, мопедов и скутеров действуют другие ставки наказания.

Напомним, полис страхования гражданской ответственности распространяется на весь зарегистрированный легковой транспорт, за исключением временно изъятых из движения авто в связи с их ремонтом.

В любом случае при обгоне вначале семь раз подумай, прогнозируя ситуацию, и только потом совершай маневр. Фото: MAN