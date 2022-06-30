Польські лісничі відправили до України ще 16 пікапів. Усього вони передали вже 38 машин.

Лісничі із села Томашів у центральній Польщі передали українським військовим 16 пікапів. Про це повідомило у Facebook Міністерство захисту навколишнього середовища України.

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Загалом лісоводи Польщі передали силам оборони України 38 позашляховиків та "тисячі одиниць амуніції", додали у міністерстві.

Також наголошується, що "наші надійні друзі з польських національних парків продовжують допомагати українським нацпаркам та заповідникам".

Польща відправила Україні більшу частину своєї зброї сумарно на $2 млрд, зокрема 240 танків.