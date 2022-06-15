Нульове розмитнення в Україні поки що діє – з початку квітня наші водії завезли понад 140 тис. авто. Більшість із них привозилися з Польщі, Німеччини та Литви.

Скасування податків фактично зрівняло українців з європейцями. Зараз українці найчастіше купують автомобілі з цінником до $3-4 тис. Гідні варіанти є і серед доступніших моделей.

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Які авто можна придбати у Польщі до €2,5 тис. – далі у матеріалі.

1. Volvo S40

Шведська компанія славиться безпечними автомобілями – це стосується й того транспорту, якому понад 15 років. Наприклад, модель S40 2004 року з бензиновим двигуном 1.8л, ручним КПП та пробігом у 138 тис. км можна придбати за €1 582.

Volvo S40

2. Volkswagen Golf

Автомобілі Volkswagen в Україні особливо цінуються – моделі Golf та Passat нерідко лідирують у рейтингах із ввезення автомобілів.

Якщо бюджет обмежений – потрібно шукати компроміс між пробігом та роком випуску. Наприклад, є модель 2000 року випуску – бензиновий двигун 1,6 л, пробіг у 122 тис. км та ручна КПП.

Volkswagen Golf

Вартість народного авто – €1 582.

3. Volkswagen Passat

Люксовіша за Golf модель, але завжди можна знайти доступний варіант.

У Польщі можна придбати собі автівку 2010 з дизельним 2.0 л двигуном та ручною КПП. Пробіг – всього 100 тис. км. Однак на кузові є незначні вм’ятини, усунення яких не вимагатиме багато часу.

Volkswagen Passat

Ціна – €2 320

4. Renault Megane

Французький Megane також люблять українські водії – його доступність та невибагливість виділяє серед конкурентів.

На вторинному ринку Польщі можна знайти версію із бензиновим 2.0 л двигуном та ручною КПП. Пробіг – 224 тис. км, а ціна – €2 493.

Renault Megane

5. Skoda Octavia

Ще один улюбленець наших водіїв – чеські автомобілі цінуються завдяки своїй надійності та якості.

Зараз на ринку Польщі є величезна кількість версій. Наприклад, можна придбати модель 2005 випуску з 2.0 л дизельним двигуном, ручною КПП та пробігом у 158 тис. км.

Skoda Octavia

Ціна такої пропозиції – €1 908.

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