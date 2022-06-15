Нульове розмитнення в Україні поки що діє – з початку квітня наші водії завезли понад 140 тис. авто. Більшість із них привозилися з Польщі, Німеччини та Литви.
Скасування податків фактично зрівняло українців з європейцями. Зараз українці найчастіше купують автомобілі з цінником до $3-4 тис. Гідні варіанти є і серед доступніших моделей.
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Які авто можна придбати у Польщі до €2,5 тис. – далі у матеріалі.
1. Volvo S40
Шведська компанія славиться безпечними автомобілями – це стосується й того транспорту, якому понад 15 років. Наприклад, модель S40 2004 року з бензиновим двигуном 1.8л, ручним КПП та пробігом у 138 тис. км можна придбати за €1 582.
Volvo S40
2. Volkswagen Golf
Автомобілі Volkswagen в Україні особливо цінуються – моделі Golf та Passat нерідко лідирують у рейтингах із ввезення автомобілів.
Якщо бюджет обмежений – потрібно шукати компроміс між пробігом та роком випуску. Наприклад, є модель 2000 року випуску – бензиновий двигун 1,6 л, пробіг у 122 тис. км та ручна КПП.
Volkswagen Golf
Вартість народного авто – €1 582.
3. Volkswagen Passat
Люксовіша за Golf модель, але завжди можна знайти доступний варіант.
У Польщі можна придбати собі автівку 2010 з дизельним 2.0 л двигуном та ручною КПП. Пробіг – всього 100 тис. км. Однак на кузові є незначні вм’ятини, усунення яких не вимагатиме багато часу.
Volkswagen Passat
Ціна – €2 320
4. Renault Megane
Французький Megane також люблять українські водії – його доступність та невибагливість виділяє серед конкурентів.
На вторинному ринку Польщі можна знайти версію із бензиновим 2.0 л двигуном та ручною КПП. Пробіг – 224 тис. км, а ціна – €2 493.
Renault Megane
5. Skoda Octavia
Ще один улюбленець наших водіїв – чеські автомобілі цінуються завдяки своїй надійності та якості.
Зараз на ринку Польщі є величезна кількість версій. Наприклад, можна придбати модель 2005 випуску з 2.0 л дизельним двигуном, ручною КПП та пробігом у 158 тис. км.
Skoda Octavia
Ціна такої пропозиції – €1 908.
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