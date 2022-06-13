У парламенті відклали голосування за повернення драконівських податків на ввезення автомобілів мінімум на тиждень.

Верховна Рада вирішила відкласти голосування законопроекту № 7418, який поверне в Україну мита та ПДВ на транспортні засоби. Про це у своєму Telegram-каналі написав член податкового комітету, народний депутат Ярослав Железняк.

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За словами нардепа, долю законопроекту не будуть вирішувати цього тижня, однак голосування має відбутися до кінця червня.

Нагадаємо, що Уряд рекомендує парламенту проголосувати за повернення мит на автомобілі, які ввозять до України для особистого користування, незважаючи на сотні тисяч автомобілів, знищених у результаті бойових дій.