В парламенте отложили голосование за возвращение драконовских налогов на ввоз автомобилей минимум на неделю.

Верховная Рада решила отложить голосование законопроекта № 7418, который вернет в Украину пошлины и НДС на транспортные средства. Об этом в своем Telegram-канале написал член налогового комитета, народный депутат Ярослав Железняк.

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По словам нардепа, судьбу законопроекта не будут решать на этой неделе, однако голосование должно состояться до конца июня.

Напомним, что правительство рекомендует парламенту проголосовать за возврат пошлин на автомобили, которые ввозятся в Украину для личного пользования, несмотря на сотни тысяч автомобилей, уничтоженных в результате боевых действий.