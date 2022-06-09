Правительственный законопроект об отмене «нулевой растаможки» имеет много шансов стать законом. Однако причин для его принятия почти не осталось.

Законопроект 7418, который должен вернуть НДС, таможенную пошлину и акцизный налог на транспортные средства, может быть утвержден в ближайшем будущем. 8 июня он будет рассмотрен на профильном комитете, после чего направят в парламент для голосования в первом чтении. Тем не менее, нардепы не имеют единой позиции в отношении его принятия или отклонения. В конце концов, у каждого есть свои аргументы.

Также зарегистрирован альтернативный законопроект 7418-1, в котором льгота с "нулевой растаможки" остается только для участников боевых действий. Для остальных на период военного положения предлагают ставку НДС 7% (вместо 20%) и таможенной пошлины 5% (вместо 10%), но оставить без изменений акцизный налог. А именно он существенно поднимает стоимость растаможки автомобиля из-за границы.

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Разберемся, действительно ли стоит отменить “нулевую растаможку” и почему.

Почему "нулевую растаможку" хотят отменить?

Основные аргументы в пользу отмены “нулевой растаможки” постоянно менялись. Первоначально заявляли об очередях на границе, возникших из-за глобального изменения транспортных потоков. На сегодняшний день очереди для оформления автомобиля личного использования почти исчезли из-за удовлетворения отсроченного спроса, и вместе с ними пропал и этот аргумент.

Следующая причина была названа массовым импортом дорогих и элитных автомобилей с освобождением от налогов, хотя законодательство никоим образом не ограничивало импорт таких автомобилей. Тем не менее, статистика отрицала этот аргумент: в основном украинцы из-за рубежа привозили 14-летние автомобилями доступной ценовой категории в диапазоне 2-5 тысяч евро.

О том, что в Украине, по сути, отсутствует национальный производитель автомобилей, а импорт авто из-за границы не вредит внутреннему производителю, признал даже глава налогового комитета Даниил Гетманцев. За отмену нулевого растаможивания сегодня осталось, по сути, два аргумента.

Первый – якобы бюджет теряет много средств из-за неуплаты налогов. Однако счесть эти потери линейно, то есть считая потенциальными потерями все таможенные платежи, от которых украинцы де-юре были освобождены "нулевой" растаможкой, неправильно. Украинцы бы не привезли столько автомобилей именно таких марок, моделей и характеристик, если бы нулевого растаможивания не было.

Второй аргумент – это давление на валютный курс и отрицательный платежный баланс. Как будто украинцы массово покупают и вывозят валюту за границу для покупки машин. За два месяца войны из Украины вывезли более 3 миллиардов евро, а на автомобили израсходовали максимум 0,6 млрд евро. Большинство ввезенных автомобилей за это время были приобретены за деньги из-под матраса, то есть валюту, которая давно была обменена украинцами.

В свою очередь аргументов если не за сохранение “нулевого” растаможивания, то за глобальную реформу системы налогообложения импорта авто из-за границы значительно больше.

Почему систему растаможки нужно менять

Невыполненная воля народа. Украинцы еще в 2015 году высказали свою позицию: они за отмену налогов на импорт авто. Именно две "автомобильные" петиции были одними из первых в истории, набравших необходимые 25 тысяч голосов. Еще одной была петиция о праве на владение оружием. Сегодня оружие отважились легализовать. "Нулевое" растаможивание тоже было принято в результате войны. Разве сейчас удачное время возвращать все назад?

Украинцам не хватает автомобилей. На тысячу населения в Украине 232 автомобиля против 600+ в Евросоюзе. Это один из самых низких уровней в Европе. Нам нужно ввезти еще около 14 миллионов автомобилей для достижения среднеевропейского уровня. Для этого может потребоваться еще десятки лет.

Наибольшая потребность существует в доступных авто. Статистика продаж и импорта подтверждает: больше всего украинцы покупают автомобили стоимостью до $10 тысяч. В топе продаж – популярные машины доступного ценового сегмента стоимостью около $5000 и ни одного элитного авто.

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Нужно омолаживать рынок. Средний возраст легковых автомобилей на внутреннем рынке в 2021 году составил 14,8 года. Более 8% всех автомобилей были старше 1996 года выпуска, то есть старше 26 лет. У украинцев нет много денег на покупку авто, а доступные программы финансирования новых авто отсутствуют. Поэтому парк в основном пополняют подержанными автомобили из-за рубежа, средний возраст которых в 2021 году составил 11,9 года. Основная масса автомобилей, привозимых из-за границы, не старше 2008 года выпуска. Это также качественно улучшает автопарк, заменяя старые модели советского и российского производства на более новые, европейские автомобили.

Ограничения на рынке становятся причиной возникновения "схем". Чем больше ограничений, тем больше махинаций – доказано на практике. Нашествие нерастаможенных «евроблях», «поагрегатное растаможивание» через фиктивную «замену кузова», перебивка VIN-кодов, переоборудование грузовых автомобилей в легковые, массовое занижение таможенной стоимости и другие «схемы» всегда были следствием значительного количества законодательных ограничений для официального импорта автомобилей.

Отсутствие таможенных платежей снижает коррупцию. В условиях, когда размер таможенных платежей напрямую зависит от таможенной стоимости авто, которую определяет таможня, применение методов определения этой стоимости фактически позволяет получать неправомерную выгоду за “соглашение” нужной цифры. Разница в таможенной стоимости может достигать даже 40%. Нет прямых налогов — нет нужды о чем-то договариваться.

Старая система налогообложения противоречит законодательству ЕС. Акцизный налог существует только в одной стране ЕС – Польше, где составляет максимум 18,6% стоимости. Налоги на импорт автомобилей, которые увеличиваются с возрастом автомобиля, а не снижаются, противоречат общепринятым правилам Евросоюза. Об этом соответствующие решения Европейского Суда Справедливости по делам против Венгрии, Польши и Португалии. Украина, направляющаяся в ЕС, обязана гармонизировать свое законодательство к европейскому.

Нашествия подержанных автомобилей не будет. Во-первых, экологические стандарты Евро действуют в ЕС исключительно на изготовление и продажу новых автомобилей. Никаких ограничений по импорту подержанных авто по экологическим стандартам не существует. Во-вторых, на сайтах объявлений во всей Европе предлагают к продаже совсем незначительное количество автомобилей.

Нужно вводить техосмотр. Экологический стандарт или возраст автомобиля не являются показателем действительного технического состояния, а неисправных авто немало и на внутреннем рынке. Ситуацию может исправить не запрет импорта, а реальное и некоррупционное обязательное регулярное техническое освидетельствование.

Нельзя забывать о других типах техники. Автобусы, грузовые автомобили и спецтехника необходимы для восстановления Украины. Эти сферы также нуждаются в либерализации и реформах, ведь такие транспортные средства устаревшие, а их количество недостаточно.

Как это реализовать на практике?

Реформировать не только импорт легковушек. Целесообразно комплексно реформировать импорт всех видов транспортных средств, а это коды товарных позиций в соответствии с УКТ ВЭД 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8711, 8716.

Предусмотреть равные условия импорта для юридических и физических лиц, предоставив возможность официально торговать импортными транспортными средствами участникам рынка, уплачивая за это налоги на прибыль.

Введение постоянного либерального механизма обложения импорта транспортных средств, единого для всех категорий граждан.

Необходимо полностью исключить все виды транспортных средств из перечня подакцизных товаров навсегда, то есть отменить акциз на авто.

Единый подход к налогообложению импорта транспортных средств из третьих стран и единая таможенная зона в пределах ЕС. Например, при импорте автомобилей из ЕС: пошлина — 0%; НДС – 20% до вступления в ЕС и 0% после. При импорте ТС из третьих стран: таможенная пошлина — 10%; НДС – 20%.

Вместо внедрения экологических стандартов Евро для импорта и изготовления новых транспортных средств, ввести регулярный технический осмотр для всех видов транспортных средств. Сертификацию подержанных автомобилей при импорте, согласно европейской практике, заменить первичным техническим осмотром.

Упростить таможенные формальности. Сократить количество документов, необходимых для пропуска на таможенную территорию Украины, чтобы оформление одного автомобиля в пункте пропуска занимало не 40 минут, а до 10 минут.

Упрощенная подача предварительной таможенной декларации, оформление которой следует ввести через государственный сервис Дия, которое было ранее анонсировано.