Бюрократия на таможне создает немало неудобств для граждан. Оформление каждого автомобиля, который ввозится с нулевой растаможкой, занимает не менее 45 минут. Есть проблемы и с другими грузами.

На границе Львовской области с Польшей образовались многокилометровые автомобильные очереди, водители стоят по несколько суток. Украинцы спешат воспользоваться изменениями законодательных положений, которые временно отменили таможенные платежи за автомобили, ввозимые из стран ЕС.

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О ситуации на границе рассказал Максим Козицкий, начальник Львовской военной администрации. По его информации, утром четверга, 19 мая, на всех пунктах пропуска Львовской области есть очереди.

"Грушев и Смильница – легковые автомобили на въезд; Рава-Русская – грузовики по обе стороны границы; Краковец и Шегини – легковые автомобили на въезд, грузовики в обоих направлениях. Также в Грушеве на выезд автобусы, а в Шегинях – легковые автомобили", – написал Козицкий.

В то же время Polskie Radio также сообщило, о гигантских автомобильных очередях образовались на польско-украинской границе.

"Граждане Украины пользуются изменениями законодательных положений, которыми были временно отменены таможенные платежи за автомобили, ввозимые из стран ЕС. Речь идет об отмене импортной пошлины, акциза и налога VAT (НДС), – цитирует польский сайт Едиту Хабовську, пресс-секретаря Палаты налоговой администрации в Ряшеве. – На пункте пересечения границы в Будомире, что в Подкарпатском воеводстве, оформление ждут около двух тысяч автомобилей, тогда как на других пунктах пересечения – по несколько сотен. Несмотря на столь длинные очереди, граждане Украины охотно едут в Польшу, чтобы купить автомобиль".