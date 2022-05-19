Бюрократія на митниці створює чимало незручностей для громадян. Оформлення кожного автомобіля, який ввозиться з нульовим розмитненням, займає щонайменше 45 хвилин. Є проблеми й з іншими вантажами.

На кордоні Львівської області з Польщею утворилися багатокілометрові автомобільні черги, водії стоять по кілька діб. Українці поспішають скористатися змінами законодавчих положень, які тимчасово скасували митні платежі за автомобілі, що ввозяться з країн ЄС.

Читайте також: Нульове розмитнення автомобілів може діяти ще три місяці

Про ситуацію на кордоні розповів Максим Козицький, начальник Львівської військової адміністрації. За його інформацією, вранці четверга, 19 травня, на всіх пунктах пропуску Львівської області є черги.

"Грушів та Смільниця — легкові автомобілі на в'їзд; Рава-Руська — вантажівки по обидві сторони кордону; Краківець і Шегині — легкові автомобілі на в'їзд, вантажівки в обох напрямках. Також у Грушеві на виїзд автобуси, а у Шегинях — легкові автомобілі", — написав Козицький.

Водночас Polskie Radio також повідомило, про гігантські автомобільні черги утворилися на польсько-українському кордоні.

"Громадяни України користуються змінами законодавчих положень, якими були тимчасово скасовані митні платежі за автомобілі, що ввозяться з країн ЄС. Йдеться про скасування імпортного мита, акцизу та податку VAT (ПДВ), — цитує польський сайт Едиту Хабовську, речницю Палати податкової адміністрації в Ряшеві. — На пункті перетину кордону в Будомирі, що у Підкарпатському воєводстві, на оформлення чекають близько двох тисяч автівок, тоді як на інших пунктах перетину — по кілька сотень. Попри настільки довгі черги, громадяни України охоче їдуть до Польщі, аби купити автомобіль".