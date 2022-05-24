По мнению нардепа, во время войны не стоит покупать автомобили, а нужно сосредоточиться на победе.

В большом интервью изданию babel.ua председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сравнил украинских налогоплательщиков с домашней птицей. “Налогообложение – это искусство ощипывать гуся так, чтобы он не кричал”, – заявил нардеп.

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Что касается нулевой растаможки, благодаря которой украинские семьи уже сэкономили 10 млрд грн, Даниил Гетманцев считает, что такое решение нужно отменить.

"Я считаю, что война – не тот момент, когда нужно покупать долгосрочные товары народного потребления, начиная от стиральных машин и заканчивая машиной. Я считаю, что война – период, когда мы должны консолидировать ресурсы ради единой цели [победы]. Поэтому я против этого решения [относительно отмены пошлин] с моральной точки зрения. Если говорить о вреде для экономики, то ее не так много. Потому что в нашей стране, к сожалению, нет производства автомобилей, поэтому ввоз авто не вредит внутреннему производству”, – сказал Гетманцев.