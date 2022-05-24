На думку нардепа, під час війни не варто купувати автомобілі, а потрібно зосередитись на перемозі.

У великому інтерв’ю виданню babel.ua голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев порівняв українських платників податків зі свійською птицею. “Оподаткування ― це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав”, – заявив нардеп.

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Що стосується нульового розмитнення, завдяки якому українські сім’ї вже зекономили 10 млрд грн, Данило Гетманцев вважає, що таке рішення потрібно скасувати.

“Я вважаю, що війна — не той момент, коли потрібно купувати довгострокові товари народного вжитку, починаючи від пральних машин і закінчуючи автівкою. Я вважаю, що війна — період, коли ми повинні консолідувати ресурси заради єдиної цілі [перемоги]. Тому я проти цього рішення [щодо скасування мит] з моральної точки зору. Якщо говорити про шкоду для економіки, то її не так багато. Тому що в нашій країні, на жаль, немає виробництва автомобілів, тож ввезення авто не шкодить внутрішньому виробництву”, – сказав Гетманцев.