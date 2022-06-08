Об этом рассказал заместитель главы Гостаможслужбы Даниил Меньшиков.

“Очереди из легковых автомобилей, которые завозили физлица в Украину по упрощенному налогообложению, понемногу исчезли. Вторую неделю их почти нет”, – пишет Меньшиков на своей странице в фейсбуке.

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Госслужащий считает, что это заслуга таможенников, которые наладили оперативное оформление автомобилей, следующих в Украину для постоянной регистрации. Ведь еще несколько недель назад очереди были огромными – до недавнего времени на одном лишь пункте Грушев ждали оформления по упрощенной схеме до 2 600 автомобилей. Но уже вторую неделю очереди из легковых авто – от 0 до 100 машин.

Например, по состоянию на утро 8 июня перед Грушевым стояло 35 легковых авто, а в 12:30 – только три.

Другие причины уменьшения очередей – наполнение украинского рынка подержанными автомобилями из Европы и малая платежеспособность населения во время войны.