Про це розповів заступник голови Держмитслужби Даніїл Меньшиков.

“Черги з легкових автомобілів, які завозили фізособи до України за спрощеним оподаткуванням, потроху зникли. Другий тиждень їх майже немає”, – пише Меньшиков на своїй сторінці в Фейсбук.

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Держслужбовець вважає, що це заслуга митників, які налагодили оперативне оформлення автомобілів, що прямують в Україну для постійної реєстрації. Адже ще кілька тижнів тому черги були величезними – донедавна на одному лише пункті Грушів чекали на оформлення за спрощеною схемою до 2600 автомобілів. Але вже другий тиждень черги з легкових авто – від 0 до 100 машин.

Наприклад, станом на ранок 8 червня перед Грушевим стояло 35 легкових авто, а в 12:30 – лише три.

Інші причина зменшення черг – наповнення українського ринку вживаними автомобілями з Європи та мала платоспроможність населення під час війни.