Завдяки нульовому розмитненню українські сім’ї зекономили 15,4 млрд грн.

Українці активно відновлюють постраждалий у війні автопарк. Станом на 6 червня в Україну завезено вже 140 310 авто, повідомляє нардеп Ярослав Желєзняк.

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Загальна сума податкової знижки - 15,4 млрд грн. Саме стільки зекономили українці завдяки нульовому розмитненню.

За даними заступника голови податкового комітету парламенту, темпи ввезення в день у червні почали падати. “Приблизно щодня їде вже 2650 авто”, – пише Железняк.



По митницях, найбільше заїхало через Волинську митницю – близько 36 тисяч авто.