Благодаря нулевому растаможиванию украинские семьи сэкономили 15,4 млрд грн.

Украинцы активно восстанавливают пострадавший в войне автопарк. По состоянию на 6 июня в Украину ввезено уже 140 310 автомобилей, сообщает нардеп Ярослав Железняк.

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Общая сумма налоговой скидки – 15,4 млрд грн. Именно столько сэкономили украинцы благодаря нулевому растаможиванию.

По данным заместителя главы налогового комитета парламента, темпы ввоза в день в июне начали падать. "Примерно каждый день едет уже 2 650 автомобилей", – пишет Железняк.

По таможням, больше всего заехало через Волынскую таможню – около 36 тысяч авто.