Из-за войны было уничтожено огромное количество автомобилей и для восстановления автопарка власти отменили драконовские ставки растаможки. В результате украинские семьи уже смогли сэкономить более 14 миллиардов гривен.

Исполняющий обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины Вячеслав Демченко в интервью изданию ukrinform.ua рассказал о своем отношении к нулевой растаможке автомобилей.

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Журналист издания ukrinform.ua Владислав Обух сформулировал вопрос следующим образом: “Как относитесь к намерениям властей исправить один из допущенных в первые недели российской агрессии просчетов, связанных с беспошлинным ввозом автомобилей с иностранной регистрацией?”.

“На мой взгляд, это была неплохая инициатива, но, к сожалению, на практике ею не могут воспользоваться военнослужащие ВСУ и люди, которые входят в состав других военных формирований, те, кто воюет на передовой. Зато кое-кто из не привлеченных непосредственно к защите страны строит на беспошлинном ввозе автомобилей собственный бизнес. Массовый ввоз автомобилей создает большие очереди на границе и затрудняет движение других жизненно важных грузов.

В любом случае, в случае отмены такой нормы, считаю целесообразным на законодательном уровне сохранить возможность для военных после окончания войны ввезти для себя авто на льготных условиях.

На сегодня гражданами Украины завезено уже почти 130 тысяч транспортных средств и кузовов. Государственный бюджет при этом недополучил примерно 14 миллиардов гривен”, – ответил Вячеслав Демченко.