Благодаря снижению налогового давления украинские семьи уже сэкономили 13,6 млрд. грн.

В среднем в будний день в Украину заводится 4-5 тыс. автомобилей из Европы. Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в телеграм.

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По его данным, в апреле-мае украинцы ввезли 123,6 тыс. авто, а общая сумма сэкономленных гражданами средств составила 13,6 млрд грн.

Железняк добавил, что в среднем в будний день заводится в Украину 4-5 тыс. авто, и темпы их растаможек остаются стабильными.

Напомним, правительство сократило до трех количество пропускных пунктов, где можно растаможить автомобили с ЕС.

Также напомним, что в прошлом году украинцы ежемесячно ввозили по 40-80 тысяч автомобилей. То есть, значительного роста количества ввозимых автомобилей не наблюдается.