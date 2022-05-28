На двух КПП – Устилуг и Грушев – пересечь границу можно уже через несколько часов. Многокилометровые очереди исчезли.

Среди главных причин – уменьшение ажиотажа из-за продления срока действия "нулевого" растаможивания еще на три месяца, удовлетворение отложенного спроса и временное насыщение рынка.

Еще несколько дней назад очереди на контрольно-пропускных пунктах из подержанных авто, которые украинцы приобрели за границей для растаможки в Украине, достигали нескольких километров. Иногда ждать приходилось аж 5-7 суток. После 25 мая очереди резко уменьшились – как минимум на определенных для оформления таких авто КПП – Грушев-Будомеж и Устилуг-Зосин на украинско-польской границе. Сейчас эти пункты пропуска можно пересечь в считанные часы, утверждают в Институте исследований авторынка. Однако на других участках границы ситуация не изменилась.

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Почему на границах меньше машин на растаможку?

С начала действия закона, а это фактически середина апреля до 25 мая, украинцы импортировали более 100 тысяч подержанных автомобилей из-за границы. В основном – ​​​​​​​недорогие легковые автомобили стоимостью до $5 тысяч. В течение этого периода пики импорта наблюдались дважды: в конце апреля и конце мая. Причиной этого в обоих случаях было возможно окончание военного положения в Украине, к концу которого привязано действие “нулевого” растаможивания.

До конца не понимая, продлят этот период или нет, а соответственно и не имея понимания, пока будет возможность привезти автомобиль из-за границы по доступной цене, украинцы спешили и создавали незаурядный ажиотаж. После того, как действие закона продлили еще на три месяца – ​​​​​​​до 23 августа, украинцы получили определенность и возможность запланировать покупку авто. Как результат – ​​​​​​​очереди на границе уменьшились.

Поскольку до недавнего времени действующие налоги на импорт авто в Украине были фактически запрещенными для машин старше 15 лет, у украинцев низкая покупательная способность и наибольшая потребность в Украине наблюдается именно на машины стоимостью до $5-8 тысяч, значительное количество импортируемых авто можно объяснить значительным отложенным спросом.

Другая категория, которая активно ввозила автомобили, этот сегмент бизнеса – ​​​​​​​большого и малого (так называемого “гонщики”), которые спешили купить одно или несколько автомобилей с целью перепродажи. Поскольку “нулевая” растаможка могла закончиться еще в апреле или мае, они надеялись продать эти машины здесь по рыночной цене. Однако с каждым продолжением периодом “льготного” растаможивания, количество автомобилей на рынке растет, а цена постепенно снижается. Продать автомобиль стоит дорого, на это нужно больше времени, чем раньше. Для ускорения продажи необходимо снижать цену, что делает потенциальный заработок меньше, чем ожидалось вначале.

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Продажа усложняет также то, что поскольку время на выбор авто было ограничено, часто машины покупали чуть ли не вслепую – ​​​​​​​в любом состоянии, без надлежащих проверок. В результате большое количество “свежепригнанных” авто требует ремонта и обслуживания, что делает их менее привлекательными по сравнению с авто на внутреннем рынке.

Отрицательно влияет на динамику импорта также постоянно усиливающийся дефицит автомобилей за рубежом. Автомобилей не хватает, а цены на них растут. Уже сегодня на определенные модели финальная стоимость авто, привезенного по “нулевому” растаможиванию, равняется цене, которая была год-два назад на такую ​​же модель с учетом полного размера налогов.

Не стоит также забывать о топливном кризисе – дефиците и подорожании топлива. Эти обстоятельства влияют не только на импорт авто из-за рубежа, но и на авторынок, заставляя колебаться в целесообразности покупки авто в целом.

Последнее, что повлияло на уменьшение количества очереди на КПП Грушев и Устилуг передвигаемых собственным ходом автомобилей – это рост спроса на услуги перевозчиков. После того, как желающие привезти авто провели в очередях несколько суток и посчитали все расходы, риски и обстоятельства, и рассказали свой опыт другим, значительная часть желающих приобрести авто начала заказывать доставку автовозом или лафетом.

Поскольку упомянутые контрольно-пропускные пункты пассажирские и не предусмотренные для пропуска авто массой более 3,5 тонны, то автовозов и лафетов в очереди нет. Зато их можно заметить на других КПП, где очереди наблюдаются как на въезде, так и на выезде из Украины. При этом причиной являются не автомобили, следующие на растаможку, а общее изменение логистических потоков и увеличение нагрузки на пункты пропуска как следствие.

Пока будет действовать нулевое растаможивание?

Официально “нулевая” растаможка действует до конца военного положения, то есть до 23 августа 2022 года. До этого момента будет действовать освобождение от уплаты налогов от импорта. Конечно, продолжительность и возможное продление военного положения напрямую будет зависеть от ситуации на фронте. Однако именно эту дату стоит брать для расчета при планировании покупки авто из-за границы.

Вероятность отмены закона в “ручном” режиме, еще недавно была достаточно высокой, эксперты оценивают как низкую. Во-первых, из-за неоднозначности восприятия такого решения в обществе. Во-вторых, из-за отсутствия единой позиции среди представителей парламента. Да, даже противник “нулевого” растаможивания, председатель профильного “налогового” комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, в недавнем интервью изданию “Бабель” признал, что ущерб для экономики от такого решения невелик, потому что в Украине отсутствует национальный автопроизводитель.

Рассмотрение законопроектов, предлагавших отменить «нулевое» растаможивание, которых сейчас зарегистрировано четыре, отложено на неопределенный срок. Но даже если и дойдет до рассмотрения одного из них, профильный комитет рекомендовал принимать такое решение исключительно в первом чтении. Это означает, что сначала проект закона должен быть принят за основу в зале парламента, затем рассмотрен на заседании профильных комитетов, вынесен на повторное голосование в зал, а после принятия документ должен быть подписан председателем Верховной Рады и Президентом. Действующими изменения становятся только после официальной публикации в печати. На практике эта процедура занимает минимум несколько недель. Таким образом, мгновенная отмена нулевого растаможивания произойти не может в любом из вариантов.

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Что будет дальше?

Во время военного положения делать какие-либо прогнозы чрезвычайно сложно. Все напрямую будет зависеть от развития событий на фронте. В целом эксперты считают, что темпы импорта несколько снизятся. После удовлетворения отложенного спроса, когда авторынок достаточно насытился, будут ввозить автомобиль те, кто нуждается в автомобиле, но они не могли или не хотели делать это во время массового ажиотажа. Это повысит качество импортируемых автомобилей и позволит покупать автомобиль, например, на аукционах, где ожидание доставки авто может составлять несколько недель.

Вторая волна роста импорта произойдет тогда, когда те кто привозил авто для перепродажи смогут их продать и отправятся за следующим. А также в случае, если в стране будет улучшаться экономическое состояние – то есть у людей появится больше средств, которые они смогут потратить на покупку автомобиля.