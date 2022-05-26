По мнению представителя министерства экономики, дефицит дизельного топлива продержится еще как минимум месяц. С бензином ситуация сложнее.

Заместитель министра экономики Украины Денис Кудин во время "круглого стола" Energy Club признал, что госрегулирование цен государством стало одной из причин усиления дефицита.

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По его словам, ценовое регулирование ограничивало возможность импортеров закупать дорогое топливо и насыщать им украинский рынок. "Котировки в условиях дефицита – это средняя температура по больнице. Ясно, что последние тонны можно купить только дороже. Регулирование этого не давало. То же касается логистики. Сегодня, чтобы забрать дефицитные вагоны или дефицитную перевалку в порту Констанца, Гданьска и других, нужно заплатить больше. Регулирование этого не позволяло", – пояснил замминистра.

В то же время правительство рассматривает возможность вернуться к регулированию цен на топливо после того, как импортеры завезут на рынок Украины достаточное количество нефтепродуктов для преодоления дефицита. По словам Кудина, на это уйдет определенное время, поскольку логистика испытывает значительные нагрузки.

"Порядок поставки, время от контрактования до ввоза в Украину может быть до 30 дней. Есть примеры, когда крупные операторы ввезли топливо в Констанцу (порт в Румынии – ред.) еще месяц назад, и до сих пор не весь этот объем въехал в Украину. Поэтому как только ситуация нормализуется, я думаю, что с большой вероятностью в той или иной форме ценовое регулирование на рынок вернется", – отметил он.

По данным Кудина, месячные объемы поставок ГП в Украину превышают потребление на 20%. "Этого достаточно, чтобы человек, выстояв очередь, хоть и с ограничениями, но заправила, скажем, 20 литров. Но мало, чтобы убрать очереди", — говорит Кудин.

Основная причина – незначительные остатки. Если до войны у операторов рынка работали запасы горючего на 15-20 дней реализации, то сегодня они составляют 3-4 дня, а отдельные, акцентировал заместитель министра, вообще работают с колес.

С бензином ситуация хуже, поскольку объемы поставок не покрывают текущего потребления. Увеличить этот объем надеются за счет соседних стран. В частности Польша должна доставить в Украину 25 тыс т бензина из госрезерва.

Вместе с тем, по словам Кудина, правительство будет реагировать на действия АЗС, которые продают топливо по "сверхвысоким" ценам. По оценке Минэкономики, средняя цена после отмены регулирования должна быть на уровне 52 грн за литр для бензина и 58 грн/л – для дизеля.

"Мы отменили ценовое регулирование временно. Цена выросла до уровня оптовой группы. Собственно, мы так и прогнозировали. Но это не значит, что правительство позволит заниматься мародерством", – отметил Денис Кудин, сообщив о проверках отдельных предприятий, которые продавали бензин по "необоснованно высоким ценам", – говорит Кудин.