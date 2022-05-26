На думку представника міністерства економіки, дефіцит дизельного пального протримається ще як мінімум місць. З бензином ситуація складніша.

Заступник міністра економіки України Денис Кудін під час "круглого столу" Energy Club визнав, що держрегулювання цін державою стало однією з причин посилення дефіциту.

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З його слів, цінове регулювання обмежувало змогу імпортерів закуповувати дороге пальне й насичувати ним український ринок. "Котирування в умовах дефіциту – це середня температура по лікарні. Ясно, що останні тонни можна купити тільки дорожче. Регулювання цього не давало. Те ж стосується логістики. Сьогодні, щоб забрати дефіцитні вагони або дефіцитну перевалку в порту Констанца, Гданська й інших, потрібно заплатити більше. Регулювання цього не дозволяло", – пояснив заступник міністра.

Водночас уряд розглядає змогу повернутися до регулювання цін на пальне після того, як імпортери завезуть на ринок України достатню кількість нафтопродуктів для подолання дефіциту. Зі слів Кудіна, на це піде певний час, оскільки логістика відчуває значні навантаження.

"Порядок постачання, час від контрактування до ввезення в Україну може бути до 30 днів. Є приклади, коли великі оператори ввезли пальне в Констанцу (порт у Румунії — ред.) ще місяць тому, і досі не весь цей обсяг в'їхав в Україну. Тому як тільки ситуація нормалізується, я думаю, що з великою ймовірністю в тій чи іншій формі цінове регулювання на ринок повернеться", — зазначив він.

За даними Кудіна, місячні обсяги постачань ДП в Україну перевищують споживання на 20%. "Цього досить, щоб людина, вистоявши чергу, хоч і з обмеженнями, але заправила, скажімо, 20 літрів. Але замало, щоб прибрати черги", — каже Кудін.

Основна причина – незначні залишки. Якщо до війни в операторів ринку працювали запаси пального на 15-20 днів реалізації, то сьогодні вони становлять 3-4 дні, а окремі, акцентував заступник міністра, взагалі працюють з коліс.

З бензином ситуація гірша, оскільки обсяги постачання не покривають поточного споживання. Збільшити цей обсяг сподіваються за рахунок сусідніх країн. Зокрема Польща повинна доставити в Україну 25 тис т бензину з держрезерву.

Разом із тим, зі слів Кудіна, уряд реагуватиме на дії АЗС, які продають пальне за "надвисокими" цінами. За оцінкою Мінекономіки, середня ціна після скасування регулювання повинна бути на рівні 52 грн за літр для бензину й 58 грн/л – для дизеля.

"Ми скасували цінове регулювання тимчасово. Ціна зросла до рівня гуртової групи. Власне, ми так і прогнозували. Але це не означає, що уряд дозволить займатися мародерством", – зазначив Денис Кудін, повідомивши про перевірки окремих підприємств, які продавали бензин за "необґрунтовано високими цінами", - каже Кудін.