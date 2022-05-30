Завдяки зниженню податкового тиску українські сім’ї вже зекономили 13,6 млрд грн

В середньому в будній день в Україну заводиться 4-5 тис. авто з Європи. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у телеграм.

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За його даними, у квітні-травні українці завезли 123,6 тис. авто, а загальна сума заощаджених громадянами коштів склала 13,6 млрд грн.

Железняк додав, що в середньому у будній день заводиться в Україну 4-5 тис. авто, і темпи їхнього розмитнення залишаються стабільним.

Нагадаємо, що уряд скоротив до трьох кількість пропускних пунктів, де можна розмитнити авто з ЄС.

Також нагадаємо, що у минулому році українці щомісяця ввозили по 40-80 тисяч автомобілів. Тобто значного зростання кількості ввезених автомобілів не спостерігається.