Через війну було знищено величезну кількість автомобілів і для відновлення автопарку влада скасувала драконівські ставки розмитнення. В результаті українські сім’ї вже змогли заощадити понад 14 мільярдів гривень.

Виконувач обов’язків голови державної митної служби України В’ячеслав Демченко в інтерв’ю виданню ukrinform.ua розповів про своє ставлення до нульового розмитнення автомобілів.

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Журналіст видання ukrinform.ua Владислав Обух сформулював питання наступним чином: “Як ставитеся до намірів влади виправити один із допущених в перші тижні російської агресії прорахунків, пов’язаний із безмитним ввезенням автомобілів з іноземною реєстрацією?”.



“На мій погляд, це була непогана ініціатива, але, на жаль, на практиці нею не можуть скористатися військовослужбовці ЗСУ та люди, які входять до складу інших військових формувань, ті, хто воює на передовій. Натомість дехто із не залучених безпосередньо до захисту країни будує на безмитному ввезенні автомобілів власний бізнес. Масове ввезення автомобілів створює великі черги на кордоні та ускладнює рух інших життєво важливих вантажів.

У будь-якому випадку, у разі скасування такої норми, вважаю доцільним на законодавчому рівні зберегти можливість для військових після завершення війни ввезти для себе авто на пільгових умовах.

На сьогодні громадянами України завезено вже майже 130 тисяч транспортних засобів та кузовів. Державний бюджет при цьому недоотримав приблизно 14 мільярдів гривень”, - відповів В’ячеслав Демченко.