Нулевая растаможка в Украине пока - с начала апреля наши водители завезли более 140 тыс. авто. Большинство из них привозились из Польши, Германии и Литвы.

Отмена налогов фактически сравняла украинцев с европейцами. Сейчас украинцы чаще всего покупают автомобили с ценником до $3-4 тыс. Достойные варианты есть и среди более доступных моделей.

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Какие авто можно приобрести в Польше до €2,5 тыс – далее в материале.

1. Volvo S40

Шведская компания славится безопасными автомобилями – это касается и того транспорта, которому более 15 лет. Например, модель S40 2004 года с бензиновым двигателем 1.8 л, ручным КПП и пробегом в 138 тыс. км можно приобрести за €1 582.

Volvo S40

2. Volkswagen Golf

Автомобили Volkswagen в Украине особенно ценятся модели Golf и Passat нередко лидируют в рейтингах по ввозу автомобилей.

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Если бюджет ограничен – нужно искать компромисс между пробегом и годом выпуска. Например, есть модель 2000 года выпуска – бензиновый двигатель 1,6 л, пробег в 122 тыс. км и ручная КПП.

Volkswagen Golf

Стоимость народного авто – €1 582.

3. Volkswagen Passat

Более люксовая Golf модель, но всегда можно найти доступный вариант.

В Польше можно приобрести себе машину 2010 с дизельным 2.0 л двигателем и ручной КПП. Пробег – всего 100 тыс. км. Однако на кузове имеются незначительные вмятины, устранение которых не потребует много времени.

Volkswagen Passat

Цена – €2 320

4. Renault Megane

Французский Megane любят украинские водители – его доступность и неприхотливость выделяет среди конкурентов.

На вторичном рынке Польши можно найти версию с бензиновым 2.0 л двигателем и ручной КПП. Пробег 224 тыс. км, а цена – €2 493.

Renault Megane

5. Skoda Octavia

Еще один любимец наших водителей – чешские автомобили ценятся благодаря своей надежности и качеству.

Сейчас на рынке Польши есть огромное количество версий. Например, можно приобрести модель 2005 года выпуска с 2.0 л дизельным двигателем, ручной КПП и пробегом в 158 тыс. км.

Skoda Octavia

Цена такого предложения – €1 908.

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