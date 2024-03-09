П'яний польський велосипедист приїхав до поліції, щоб оскаржити свій нещодавній штраф. У результаті отримав ще один штраф, у 5 разів більший за попередній.

Ця кумедна історія про штраф за п'яне водіння велосипеда в Польщі побудована на реальному прикладі з-під Варшави. У місті Цеханув 19-річний юнак дуже галасливо поводився в нічний час в одному з житлових будинків.

Коли у сусідів увірвався терпець, вони викликали поліцію. Ті прибули, вгамували хулігана, з’ясували обставини і виписали хлопцеві штраф на 500 злотих. Це досить відчутна сума, десь 4 851 гривень.

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Звісно, порушнику порядку це не сподобалося. І він через дві години вирішив оскаржити штраф та порозумітися з поліцейськими. Хлопець сів на велосипед і поїхав у поліцейську дільницю. Вже на місці він почав висловлювати своє невдоволення та доводити правоту.

Як повідомляє пресофіцер поліції, молодика вислухали, але емоційність велосипедиста виявилася досить неоднозначною: офіцерам здалося, що хлопець п'яний. Підозра підтвердилася: тест на тверезість показав 2 проміле алкоголю у його організмі.

До цієї поліцейської установи велосипедист поїхав оскаржувати свій попередній штраф. Його почули... Скриншот Авто24 з Google Maps

Це спонукало правоохоронців вжити більш рішучих заходів до візитера. Отож, ніч він провів у поліцейській дільниці. А вранці, коли протверезів, йому виписали штраф у розмірі 2500 злотих за керування велосипедом у нетверезому стані. Це в п’ять разів більше від попереднього штрафу. На наші гроші, десь за 24 263 гривні.

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Якщо підсумувати обидві квитанції виписаних штрафів, то за одну ніч хлопець задонатив державній скарбниці 3000 злотих. В конвертацію на українські гроші таке "спонсорство" обернулося майже 2 30 тисяч гривень.

Тут варто зазначити, що хлопцеві пощастило, до нього застосували мінімально можливий штраф, що залежить від ступеня сп'яніння.

Загалом у Польщі для велосипедистів виділяють дві градації ступеня сп'яніння, від якої залежить і сума штрафу. Якщо у велосипедиста рівень алкоголю у крові вище 0,2 і нижче 0,5 проміле, він перебуває у стані легкого алкогольного сп'яніння. У цьому випадку поліція може накласти штраф від 1000 до 5000 злотих.

У п'яних велосипедистів Польщі можуть відібрати лише “велосипедні” права, але не шоферські будь-якої категорії - машинами, тракторами та мотоциклами потім керувати можуть, але у тверезому стані. Фото: wyborcza.pl

Якщо у велосипедиста рівень алкоголю в крові вищий 0,5 проміле - це вже повноцінний стан сп'яніння. Такий велосипедист може бути оштрафований поліцією на суму від 2500 до 5000 злотих.

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При цьому є одна пом'якшувальна обставина: особа, яка керує велосипедом у стані алкогольного сп'яніння, не позбавляється прав водія транспортного засобу будь-якої категорії.

У ПДР чітко зазначено, що людина, спіймана за їздою на велосипеді в стані алкогольного сп'яніння, може втратити права водія тільки на немоторизовані транспортні засоби. А це означає, що він все ще може керувати машиною чи іншим ТЗ.