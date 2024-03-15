Сразу два польских водителя претендуют на статус первопроходцев, которые стали жертвами нового законодательства о конфискации за пьянку автомобилей.

Новые требования из дополнений в Уголовный кодекс Польши, по которым наступает изъятие автомобиля при выявленных у водителя более 1,5 промилле алкоголя, проигнорировал житель из Устрони Силезского воеводства. Его около половины третьего ночи остановили полицейские.

Как сообщает Польское радио водителей, происшествие произошло через два часа после вступления в силу нового законодательного акта. Напомним, с полуночи, 14 марта, закон позволяет конфисковать транспортное средство за управление транспортом в состоянии опьянения.

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Патруль заподозрил неладное, когда автомобиль мчался по улице Катовицкой. Остановили. Проверили. Как в воду глядели - водитель был в нетрезвом состоянии.

"22-летнего юношу проверили на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе. Прибор показал, что концентрация алкоголя превышает два промилле. Согласно новым правилам, полицейские задержали не только мужчину, но изъяли его водительское удостоверение и автомобиль", – сказал офицер полиции Цешина Кшиштоф Павлик.

Правда, статус первого дарителя государству автомобиля за пьяную езду может при желании оспорить владелец Volvo с Кротошина. Он в это же время ехал по улице Кротошина, но стиль езды не очень понравился полицейскому патрулю.

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Происшествие произошло в четверг в Великопольском Кротошине. На одной из улиц полицейский заметил водителя Volvo, "манера вождения которого указывала на возможное пребывание в состоянии алкогольного опьянения". В результате проверки оказалось, что у 45-летнего водителя, жителя Кротошинского района, в организме было более трех промилле алкоголя.

"Полиция в Кротошине также начала процедуру конфискации автомобиля водителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения", – сообщила пресс-офицер Кротошинской полиции Паулина Потаржицкая.

Напомним, в четверг в Польше вступили в силу нормы, которые позволяют конфисковать автомобили у нетрезвых водителей. Пьяный водитель, который имеет в крови не менее 1,5 промилле алкоголя, может лишиться автомобиля, независимо от того вызвал ли он ДТП.

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Правда, здесь не все так просто: в Польше до сих пор нет подзаконных актов к положениям Закона, которые бы позволяли накладывать такой вид взыскания. В Министерстве юстиции уже заявили о смягчении положений о конфискации транспортных средств.

Министр инфраструктуры Дариуш Климчак заявил, что нет нормативных актов для закона, который отныне позволяет изымать транспортные средства у пьяных водителей, но это не означает безнаказанность тех, кто ездит "поддатый".

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"Сегодня у всех, кого поймают в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, конфискуют автомобиль. Пусть кто-то не думает, что из-за неподготовленности подзаконных актов, касающихся судебного разбирательства, у них не отберут автомобиль", – уточнил Дариуш Климчак.