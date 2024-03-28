З 1-го квітня завезти гуманітарну допомогу на митну територію України через міжнародні автомобільні пункти пропуску можна буде лише з використанням онлайн-порталу.

Ще до 24:00 в ніч з неділі 31 березня на понеділок 1 квітня діятиме перехідний період, який дозволяє використовувати паперові декларації. Однак вже з 0:00 1 квітня цей дозвільний акт втрачає юридичну силу й набуває чинності цифровий формат.

Як пригадуєте, донині діяла подвійна схема обліку. В першому варіанті отримувачі гуманітарної допомоги мали змогу оформляти документи у паперовому вигляді. За другою схемою це ж саме можна було робити в цифровому форматі. З 1 квітня час паперового документообігу завершується.

Читайте також За що митниця штрафує автовласників

Цифровий механізм дозволить позбутись паперів і зловживань під час завезення та розподілу гуманітарної допомоги. Окрім цього, фонди та громадські організації отримають можливість зберігати всю історію завезення гуманітарної допомоги в одному місці.



Робота системи автоматизованої реєстрації гуманітарної допомоги у цифрах з 1 грудня: які товари завозили. Інфографіка: Митна Служба України

Зазначається, що процедура ввезення та обліку гуманітарки стане зручнішою та прозорішою для всіх: держави, фондів і волонтерів, організацій, які отримують допомогу.

З моменту запуску цифрової системи до офіційного Реєстру отримувачів гуманітарної допомоги приєдналось понад 8 тисяч отримувачів, які легально завозять гуманітарну допомогу. За час роботи цифрового механізму у системі уже сформовано понад 18 тисяч записів про вантажі та 12,5 тисяч декларацій.