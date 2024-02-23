Закарпатська митниця озвучила найбільш поширені причини штрафів за порушення митного режиму з автомобілями та суму штрафів.

Підбиваючи підсумки зафіксованих у 2023 році порушень, пов’язаних з автомобілями, переміщеними через кордон на іноземних номерних знаках, в управлінні боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Закарпатської митниці розкрили статистику основних недодержань митних правил. В основному оборудки підпадали під адміністративну відповідальність.

Серед найпоширеніших фактів – порушення термінів тимчасового ввезення на митну територію України та транзиту транспортних засобів. За зазначений період складено 712 протоколів про ПМП (за статтями 470 та 481 Митного Кодексу України). Вважай, майже по два протоколи на кожен день року.

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Значна частина, а це 592 справи на суму 54 млн грн, стосувалася перевищення термінів транзитного переміщення транспортних засобів територією України та перевищення часу їх тимчасового ввезення.

Решта – 119 протоколів про ПМП складено за статтею 483 МК України на суму 26,3 млн грн за фактами переміщення через митний кордон України транспортних засобів з приховуванням від митного контролю шляхом подання митниці документів з ознаками фальсифікацій або таких, що містять неправдиві дані.

Також зафіксовано порушення щодо ввезення на митну територію України автомобіля поза митним контролем (без виконання митних формальностей). За даним фактом складено протокол про ПМП за статтею 484 Митного кодексу України на суму понад 654 тис. грн.

За перевищення строків транзиту та тимчасового ввезення транспортного засобу на понад 30 діб встановлено штраф на суму 170 тисяч гривень або конфіскацію транспортного засобу.