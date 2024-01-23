В оформлених документах для ввезення куплених автівок через пункти пропуску Закарпатської митниці найчастіше зазначалися Volkswagen, Skoda та Audi, які очолили список імпортованих у 2023 році машин.

Загалом через митні пости у зоні діяльності Закарпатської митниці нашими співвітчизниками торік ввезено для вільного обігу 2 865 легкових транспортних засобів. При цьому кількість імпортованих нових легковиків сягнула позначки у 2 (два) автомобілі. Це приблизно 0,07% від загальної кількості ввезених в регіоні легкових машин.

Таким чином, решта 2863 транспортні засоби мали статус вживаних. Їх середня митна вартість склала понад 10 тис. доларів США. Левову їх частку становлять авто віком понад 5 років - 91%, решта 9% - вживані легковики з терміном використання до 5 років.

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В період з 1 січня по 31 грудня 2023 року фізичні особи за розмитнення транспортних засобів сплатили до Держбюджету понад 312 млн грн. Зі згаданої суми 98% платежів надійшло від власників вживаних автомобілів.

Найбільшу частку митних зборів за ввезені імпортовані легковики сплачено за Volkswagen (30%), Skoda (18%) та Audi (9%).

В середньому вартість імпортованого в Україну через митні пости Закарпатської митниці вживаного автомобіля становила від 10 000 до 11 000 доларів США. Фото: Закарпатська митниця

Цікавою є моторна складова імпортованих легковиків. Понад 43% від загальної кількості поміщених у митний режим для вільного обігу транспортних засобів мають дизельні двигуни, 39% - бензинові та лише 18% - електричні або двигуни, що здатні заряджатися шляхом підключення до зовнішнього джерела електроенергії.

Як показує аналіз, наші співвітчизники надають перевагу транспортним засобам із двигунами більшого об’єму та потужніші, оскільки лише 664 автівки мали двигуни до 1500 см куб, що не більше 23% від загальної їх кількості.