В оформленных документах для ввоза купленных автомобилей через пункты пропуска Закарпатской таможни чаще всего отмечались Volkswagen, Skoda и Audi, которые возглавили список импортируемых в 2023 году машин.

Всего через таможенные посты в зоне деятельности Закарпатской таможни нашими соотечественниками в прошлом году ввезено для свободного обращения 2 865 легковых транспортных средств. При этом количество импортируемых новых легковушек достигло отметки в 2 (два) автомобиля. Это примерно 0,07% от общего количества ввезенных в регионе легковых машин.

Таким образом, остальные 2863 транспортные средства имели статус подержанных. Их средняя таможенная стоимость составила чуть более 10 тыс. долларов США. Львиную их долю составляют авто возрастом более 5 лет - 91%, остальные 9% - подержанные легковушки со сроком использования до 5 лет.

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В период с 1 января по 31 декабря 2023 года физические лица за растаможку транспортных средств уплатили в Госбюджет более 312 млн грн. Из упомянутой суммы 98% платежей поступило от владельцев подержанных автомобилей.

Наибольшую долю таможенных сборов за ввозимые импортируемые легковушки уплачено за Volkswagen (30%), Skoda (18%) и Audi (9%).

В среднем стоимость импортируемого в Украину через таможенные посты Закарпатской таможни подержанного автомобиля составляла от 10 000 до 11 000 долларов США. Фото: Закарпатская таможня

Интересна моторная составляющая импортируемых легковушек. Более 43% от общего количества помещенных в таможенный режим для свободного обращения транспортных средств имеют дизельные двигатели, 39% - бензиновые и только 18% - электрические или двигатели, способные заряжаться путем подключения к внешнему источнику электроэнергии.

Как показывает анализ, наши соотечественники предпочитают транспортные средства с двигателями большего объема и мощные, поскольку только 664 автомобиля имели двигатели с объемом до 1500 см куб, что не более 23% от общего их количества.