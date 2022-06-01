Более тысячи конфискованных таможней автомобилей уже отправили на фронт. Передают для нужд обороны и другие конфискованные товары.

Гостаможслужба передала на нужды защитников Украины конфискованные товары и транспортные средства на 251 млн грн.

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На данный момент уже передано:

1140 автомобилей на 155 млн грн

1,4 млн пачек сигарет на 35,4 млн грн

одежды и обуви на сумму 14 млн грн

775 мобильных телефонов на 9,3 млн грн

1 665 единиц компьютерной техники на сумму 8,3 млн грн

109 968 единиц запчастей к авто на сумму 5,8 млн грн

продуктов питания на 3 млн грн

Конфискованное имущество и имущество, которое на других основаниях перешло в собственность государства, передается Вооруженным Силам Украины и правоохранительным органам согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 26.02.2022 № 186-р "О передаче имущества для нужд Вооруженных Сил", а также в соответствии с решениями военного командования о принудительном отчуждении или изъятии имущества, принятых на основании предписаний закона Украины "О правовом режиме военного положения".